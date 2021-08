Những ngày này, Đà Nẵng nghiêm cấm người dân ra đường mà không có lý do chính đáng. Đường phố vắng lặng, chỉ có bóng dáng lực lượng chức năng trên phố, trong đó có lực lượng tuần tra, chốt chặn kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn TP Đà Nẵng (gọi tắt là lực lượng 911, thuộc Công an TP Đà Nẵng).



Nhiệm vụ kép

Đều đặn mỗi đêm, từ 21 giờ, 3 tổ công tác (C1-911, C2-911 và C3-911) của lực lượng 911 tập trung đủ quân số, trang thiết bị rồi lên đường tuần tra.

Các chiến sĩ của tổ công tác C1-911 kiểm tra hành chính một thanh niên ra đường khi không cần thiết, vi phạm quy định về phòng chống dịch

Đêm 10-8, tổ công tác C1-911 tuần tra khu vực quận Sơn Trà và một phần quận Ngũ Hành Sơn. Đến khu dân cư An Thượng (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Thấy bóng dáng cảnh sát, một thanh niên không đội mũ bảo hiểm tìm đường trốn.

"Đối tượng khả nghi, bỏ chạy, toàn đội tập trung..." - tiếng từ bộ đàm cất lên. Ba chiếc môtô cảnh sát lập tức tăng tốc, chia thành 3 mũi vây các tuyến đường ngang dọc tại khu dân cư An Thượng để truy tìm.

Sau 10 phút bị truy đuổi, cùng đường, nam thanh niên phóng xe vào một biệt thự. Lập tức, 4 chiến sĩ ập đến, mời ra ngoài làm việc. Người này khai tên Đào Mạnh H. (24 tuổi; trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đi mua mồi nhậu, bỏ chạy do sợ bị phạt.

Thiếu tá Phan Duy Hùng, tổ phó tổ C1-911, cho biết qua kiểm tra, xét hỏi thì được biết trước khi vào Đà Nẵng, H. liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng tại địa phương. Bản thân H. có một tiền án về tội "Cướp tài sản". H. được bàn giao cho Công an phường Mỹ An để xử lý theo quy định.

Khuya 14-8, tổ công tác C1-911 phát hiện một nam thanh niên khả nghi tại đường Đặng Thái Thân (quận Ngũ Hành Sơn). Người này đôi co không chịu khai báo nhưng bằng "mắt nhà nghề", trinh sát tổ C1-911 truy ra tiền án, tiền sự của nam thanh niên. Lúc này, thanh niên mới thú thật đã từng có tiền án gây rối trật tự công cộng, tiền sử sử dụng ma túy. "Em "ra sân" (không còn tiêm ma túy - PV) lâu rồi cán bộ ơi! Em thèm bia quá nên ra đường mua 2 lon, gói thuốc. Em biết em sai, em có lỗi" - thanh niên thú nhận.

Không chỉ 2 trường hợp trên, theo chân những đêm trắng tuần tra của tổ C1-911, phóng viên còn ghi nhận hàng chục trường hợp người dân bị nhắc nhở, xử lý vì vi phạm quy định phòng chống dịch.

Vì nhiệm vụ phải xa vợ, con

Trong thời gian chống dịch cao điểm tại Đà Nẵng, các tổ công tác của lực lượng 911 phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tuần tra kiểm soát an ninh trật tự vừa tuyên truyền, xử lý vi phạm về phòng chống dịch.

Phút nghỉ ngơi giữa lúc tuần tra, trung úy Hồ Công Thủy, thành viên tổ công tác C1-911, mở hình vợ và đứa con 2 tuổi để nhìn cho đỡ nhớ. Nhà ở Hội An, cách TP Đà Nẵng chưa đầy 30 phút chạy xe nhưng mấy tháng rồi trung úy Thủy chưa về nhà. Nhiệm vụ yêu cầu cắm chốt 24/24 ở đơn vị, bản thân cũng là đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao nên trung úy Thủy không dám về nhà.

"Chỉ khi người dân yên tâm cách ly, thành phố vượt qua đại dịch, chúng tôi mới được về nhà. Nhớ vợ, nhớ con và cha già ở quê lắm" - trung úy Thủy bộc bạch.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Hòa, Tổ trưởng tổ C1-911, khẳng định hoạt động các tổ của lực lượng 911 khiến các loại tội phạm phải e sợ, được nhân dân yêu quý. Trong những ngày này, việc tăng cường tuần tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm vi phạm cũng giúp người dân ý thức hơn trong việc chấp hành quy định phòng chống dịch, nhất là không ra đường khi không có việc cần thiết. "Anh em tự bảo nhau cố gắng, nhất là phải bảo đảm sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, trấn áp tội phạm, mang lại sự bình yên cho nhân dân" - thượng úy Hòa nói.

Từ 8 giờ ngày 16-8, trong vòng 7 ngày, TP Đà Nẵng thực hiện dừng tất cả hoạt động với nguyên tắc "ai ở đâu, ở đó". Nhiệm vụ kép của lực lượng 911 lại càng nặng nề: Bảo đảm an ninh cho người dân yên tâm cách ly; tăng cường xử lý vi phạm giãn cách xã hội. "Những ngày đầu thực hiện giãn cách, tổ C1-911 còn nhắc nhở một số trường hợp nhưng thời gian tới sẽ xử lý nghiêm người dân vi phạm, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch của thành phố" - thượng úy Hòa khẳng định.

Đã gần nửa đêm, đường phố không còn bóng người. Tại các chốt kiểm soát dịch, công an, dân phòng, đoàn thanh niên... căng mắt bám chốt. Và trên mọi ngả đường, các chiến sĩ lực lượng 911 vẫn miệt mài làm nhiệm vụ tuần tra. Họ trở thành điểm tựa, lá chắn giữ bình yên cho người dân.