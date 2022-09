Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, lượng khách đến Nha Trang dịp này chủ yếu là nội địa với gần 130.000 lượt khách, công suất buồng phòng đạt 65,3%, trong đó nhiều khách sạn và resort có công suất trên 70% chủ yếu ở khu vực Bắc Bán đảo Cam Ranh (Bãi Dài).



Từ 31-8 đến ngày 4-9, bình quân mỗi ngày có khoảng 50 chuyến bay nội địa với khoảng 300 khách/chuyến và 6 chuyến bay quốc tế đến sân bay Cam Ranh với khoảng 150 khách/chuyến. Nhiều du khách ở các địa phương lân cận cũng đã tự đi xe cá nhân đến Khánh Hòa để du lịch.

Ban quản lý vịnh Nha Trang cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, lượng du khách tham quan vịnh Nha Trang cũng khá cao với gần 18.000 lượt khách, trong đó cao điểm nhất là ngày 2-9 với hơn 6.000 khách.



4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, thời tiết thuận lợi để tham quan vịnh Nha Trang

Khu VinWonders Nha Trang tiếp tục dẫn đầu khi đón khoảng 100.000 lượt khách, Khu du lịch Đảo Khỉ và Suối Hoa Lan đón khoảng 3.500 lượt khách, Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Nha Trang - I Resort đón hơn 5.000 lượt khách.

Ngoài ra, nhiều du khách cũng đã đến tham quan, chụp ảnh và tìm hiểu văn hóa tại Tháp Bà Ponagar Nha Trang, danh thắng Hòn Chồng, Viện Hải dương học, chùa Long Sơn... Trong đó, Khu di tích Tháp Bà Ponagar đã đón khoảng 13.000 lượt khách đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ...



Tổng lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng đạt 356.815 lượt. So với năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên giai đoạn này không có khách tham quan, du lịch.

Nhiều resort có công suất phòng trên 70% chủ yếu ở khu vực Bắc Bán đảo Cam Ranh (Bãi Dài)

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, dù lượng khách khá đông, nhưng nhờ có sự chuẩn bị, phối hợp giữa các ngành chức năng nên tình hình an ninh trật tự, an toàn trong kỳ nghỉ lễ 2-9 đều được đảm bảo; các đơn vị kinh doanh du lịch đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đường dây nóng Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch 0947.528.000 và *2258 (24/24) đợt này cũng đã tiếp nhận 2 vụ việc. Cụ thể, 1 vụ việc phản ánh về tiếng ồn quảng cáo ảnh hưởng đến du khách nghỉ dưỡng tại khách sạn, Trung tâm đã chuyển đến UBND thành phố Nha Trang giải quyết; 1 vụ việc phản ánh về giá tại quán cơm cao (tuy nhiên, giá cả tại quán đều được niêm yết rõ ràng), trung tâm đã trực tiếp giải quyết và nhận được đồng thuận của du khách.