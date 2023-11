Bảo đảm khoảng cách

Sở TN-MT TP Đà Nẵng cho hay lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo bảo đảm khoảng cách an toàn môi trường đối với Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn (bao gồm bãi rác Khánh Sơn và 2 nhà máy trên). Các sở, ngành gồm Sở Xây dựng, Sở TN-MT, UBND quận Liên Chiểu, cùng Ban Quản lý dự án hạ tầng và phát triển đô thị... triển khai các phương án giải tỏa đền bù tạo khoảng cách an toàn môi trường 2 giai đoạn đầu tư gồm 500 m và 1.000 m, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong khoảng cách an toàn môi trường, TP Đà Nẵng sẽ kêu gọi đầu tư các lĩnh vực ít khả năng bị ảnh hưởng môi trường như: trạm điện, kho bãi, logistics...