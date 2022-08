Dự án cảng cá Thuận An, phường Thuận An (TP Huế) kết hợp khu neo đậu tránh trú do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư với tổng mức 220 tỉ đồng đến nay thực hiện đạt 98% (sử dụng tiền bồi thường Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh sau sự cố môi trường biển năm 2016).



Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra tiến độ các dự án cảng cá

Công trình sau khi hoàn thành sẽ bảo đảm quy mô để tàu cập bến và xuất bến đạt công suất tối thiểu 20.000 tấn/năm; bảo đảm các tiêu chí kỹ thuật theo quy định của EU; đáp ứng nhu cầu neo đậu và tránh trú bão cho 500 tàu thuyền các loại có chiều dài từ 6 m trở lên; tạo điều kiện cho việc huy động nguồn vốn xã hội hóa.

Chị Nguyễn Thị Thúy, một người thu mua thủy hải sản của những tàu đánh bắt xa bờ ở cảng cá Thuận An, vui mừng khi nghe tin dự án cảng cá mới sắp đưa vào hoạt động. "Tôi thu mua cá ở cảng cũng hơn 10 năm nay, cảng cũ nay xuống cấp, ô nhiễm và hôi thối nên rất mong muốn cảng mới sớm đưa vào hoạt động" - chị Thúy chia sẻ.

Ông Trần Mạnh Dũng, một chủ tàu cá đóng theo Nghị định 67, vui mừng: "Cảng cá mới hoàn thành sẽ cơ bản đáp ứng cho việc neo đậu tàu thuyền mỗi lần bão, giúp cho ngư dân chúng tôi đỡ lo lắng hơn. Chúng tôi sẽ vơi bớt nỗi lo tìm kiếm chỗ tránh trú cho tàu".

Theo thiết kế, cảng cá Thuận An là một trong những cảng cá đạt tiêu chuẩn, hiện đại bậc nhất ở khu vực miền Trung. Đặc biệt, cảng có hệ thống xử lý nước thải bảo đảm cảng không bị ô nhiễm với các hạng mục nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải; lắp đặt, chạy thử thiết bị và công tác hoàn thiện khác.

Ông Trần Quang Nhất, Giám đốc cảng cá Thuận An, cho biết việc đầu tư hoàn thành xây dựng cảng cá Thuận An mới kết hợp khu neo đậu tránh trú bão là điều kiện về cơ sở hạ tầng nghề cá trong nỗ lực tháo gỡ "thẻ vàng" quy định về chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) của Ủy ban châu Âu (EC) tại Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng.

Cũng từ nguồn bồi thường của Fomosa, dự án cảng cá Tư Hiền kết hợp khu neo đậu tránh trú bão với tổng mức đầu tư 148 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Tuy nhiên, đến nay dự án mới thực hiện đạt 55%. Sau khi hoàn thành, cảng cá này sẽ đón 70 lượt tàu/ngày, lượng thủy sản qua cảng đạt 10.000 tấn/năm; đáp ứng nhu cầu neo đậu và tránh trú bão cho 300 tàu thuyền các loại có công suất đến 300 CV.

Trong khi đó, dự án nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão Phú Hải, huyện Phú Vang tổng mức đầu tư 32 tỉ đồng đến nay cũng cơ bản hoàn thành để kịp cho 500 tàu thuyền có công suất tối đa 300 CV neo đậu mùa mưa bão.

Tại buổi kiểm tra thực tế tình hình xây dựng và tiến độ thực hiện các công trình mới đây, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thêm các mũi thi công để nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành tiến độ dự án. Nếu đơn vị thi công chậm trễ, không bảo đảm năng lực thực hiện dự án thì chủ đầu tư cần có báo cáo để xử lý trách nhiệm.