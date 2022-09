Ông Tâm cũng là người đầu tiên ở Bình Định trồng thử nghiệm thành công giống sâm Bố Chính trên mảnh đất này.



Theo ông Tâm, ông đến với sự nghiệp trồng sâm Bố Chính rất tình cờ. Trước đây, ông làm đủ nghề, từ thợ mộc đến trồng cây cảnh, nấm… nhưng tất cả đều thất bại. Đầu năm 2021, khi được tặng 7 cây sâm Bố Chính, lúc đầu ông Tâm chỉ định trồng mấy cây sâm làm cảnh vì hoa đẹp, còn củ dùng để ngâm rượu uống chơi.

Ông Trần Minh Tâm với vườn sâm Bố Chính của gia đình

Sau vài tháng chăm sóc, thấy sâm Bố Chính dễ trồng, phát triển tốt lại cho lợi nhuận cao nên ông Tâm lên mạng tìm hiểu rồi quyết định đầu tư trồng ra cả khu vườn. Hiện vườn sâm gần như đã thuần hóa với thổ nhưỡng ở Bình Định, cây phát triển tốt. Sau hơn 1 năm trồng thử, đến nay gia đình ông Tâm đã trồng được 14.000 cây sâm trên khu vườn khoảng 7.000 m2 với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỉ đồng.

Ông Tâm cho biết đặc tính của cây sâm Bố Chính là rất dễ trồng nhưng để đạt năng suất cao thì người trồng phải đầu tư kỹ lưỡng. Đặc biệt, trước khi trồng phải làm đất thật kỹ để tránh mầm bệnh, tuyến trùng gây hại cho cây sâm. Cây sâm Bố Chính chỉ cần được thường xuyên dọn cỏ, tưới nước đủ ẩm, nhất là trong giai đoạn mới trồng thì sẽ chóng lớn. Khi cây sâm phát triển ổn định, cần thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các loại sâu ăn lá, côn trùng gây hại để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trong quá trình trồng, nhờ được chăm sóc theo lối canh tác tự nhiên, không sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật nên dược tính của cây sâm trong vườn nhà ông Tâm rất cao, bảo đảm an toàn sức khỏe người sử dụng. Trên thị trường, củ sâm Bố Chính sau khi thu hoạch được phân thành 4 loại, với giá bán khác nhau. Cụ thể, hiện củ sâm Bố Chính loại 1 (4 củ/kg) có giá 750.000 đồng/kg, loại 4 (7-8 củ/kg) giá 400.000 đồng/kg. Với 14.000 gốc sâm hiện có, sau khi trừ chi phí, ông Tâm lãi khoảng 500 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn cung cấp cây giống cho các hộ dân địa phương với giá 10.000 - 15.000 đồng/cây, đem lại thu nhập khá tốt. Sau khi đạt thành quả này, ông Tâm đã làm hồ sơ gửi Cục Sở hữu trí tuệ để được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm vườn nhà.

Ông Phan Thanh Hòa, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã An Nhơn, cho biết thành công từ vườn sâm của ông Tâm cho thấy giống sâm này thích nghi tốt với khí hậu, điều kiện thổ nhưỡng thị xã An Nhơn, đem lại giá trị kinh tế cao. Vì vậy, người dân thị xã An Nhơn sẽ có thêm sự lựa chọn để đưa giống sâm Bố Chính vào phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập.