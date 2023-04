Ngày 13-4, ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - cho biết sau khi nắm thông tin báo chí phản ánh về việc doanh nghiệp lấn chiếm vỉa hè để ống cống, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Khánh Xuân khẩn trương kiểm tra, xử lý.



Hàng trăm mét chiều dài vỉa hè bị doanh nghiệp chiếm dụng nhiều năm

Ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch UBND phường Khánh Xuân, cho biết sau khi lãnh đạo thành phố chỉ đạo, phường đã trao đổi với đại diện Công ty TNHH Xây dựng - Cầu đường Hoàng Nam, đề nghị di dời các ống cống nói trên.

"Chúng tôi đề nghị doanh nghiệp sớm dọn dẹp để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông" - ông Chung nói.

Việc chiếm dụng vỉa hè đặt ống cống tại các khu vực ngã 3, ngã 4 gây khuất tầm nhìn cho người tham gia giao thông

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, thời gian qua, người dân ở phường Khánh Xuân phản ánh xưởng Dịch vụ sửa chữa - bãi đậu xe của Công ty TNHH Xây dựng - Cầu đường Hoàng Nam lấn chiếm vỉa hè suốt nhiều năm.

Theo đó, hàng trăm mét chiều dài vỉa hè quanh xưởng dịch vụ đã bị công ty này chiếm dụng, đặt các ống cống lớn gây mất mỹ quan, khuất tầm nhìn tại khu vực ngã 3, ngã 4. Bên cạnh đó, vào ban đêm, các đối tượng nghiện ma túy hay tới khu vực này để chích hút, gây mất an ninh trật tự, người dân đi qua nơm nớp lo sợ.

Mất mỹ quan đô thị khi vỉa hè bị chiếm dụng

"Chúng tôi đã phản ánh với chính quyền địa phương từ lâu nhưng không thấy cơ quan nào xử lý. Không biết có phải vì họ là doanh nghiệp lớn của tỉnh hay không" - một người dân băn khoăn.

Điều đáng nói, vụ việc đã diễn ra từ lâu, phường Khánh Xuân đã tới làm việc với doanh nghiệp nhưng không có biện pháp xử lý, không xử phạt. Thậm chí, phường Khánh Xuân đã phải phối hợp với lực lượng công an và bảo vệ công ty để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực đặt các ống cống.