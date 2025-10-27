Miền Trung: Thủy điện xả lũ, hạ du lo ngập sâu

Mưa có thể kéo dài đến hết tháng 10-2025.

Ông Lê Trung Thực - Chủ tịch UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng - cho biết từ đêm 25 đến cả ngày 26-10, mưa lớn đã gây ra sạt lở tại một số khu vực, một số tuyến đường giao thông bị ách tắc. Tại xã Trà Leng cũng xảy ra hàng loạt điểm sạt lở ở các tuyến đường, trường học, khu thể thao và nhà dân. Xã Trà Leng đã di dời 51 hộ/163 khẩu.

Tại xã Phước Thành, TP Đà Nẵng, ông Đỗ Hoài Xoan, Chủ tịch UBND xã, cho biết trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND xã đã chủ động di dời hơn 50 hộ dân ở thôn 10 và thôn 4 đến nơi an toàn. Trên tuyến Quốc lộ 40B có nhiều khu vực bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường, một chiếc xe khách đã bị sạt lở vùi lấp một phần, rất may không có ai bị thương.

Đèo Lò Xo trên Quốc lộ 14 (nối Quảng Ngãi và Đà Nẵng) bị sạt lở sáng 26-10. Ảnh: TỬ TRỰC

Theo bà Nguyễn Thị Thương - Chủ tịch UBND xã Đăk Pek, tỉnh Quảng Ngãi - tại địa phương, một mảng đất đỏ rộng khoảng 5 m, cao 10 m từ triền núi sạt xuống, kéo theo cây cối chắn ngang Quốc lộ 14. Dòng bùn đỏ chảy dài gần 100 m, khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt.

Theo số liệu cập nhật trên trang của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, đến chiều 26-10, tại thủy điện Đăk Mi 4 (xã Khâm Đức), thời điểm cao nhất nước đổ về hồ với lưu lượng hơn 3.700 m3/giây; tại thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà My), thời điểm cao nhất nước đổ về hồ lên tới hơn 4.260 m3/giây. Trong ngày, 2 thủy điện này đã phải liên tục thông báo điều chỉnh tăng lưu lượng xả lũ.

Tại Quảng Ngãi, mưa lớn từ rạng sáng cùng ngày cũng gây ngập cục bộ nhiều nơi ở trung tâm TP Quảng Ngãi cũ. Ở khu vực Bình Sơn, nước sông Trà Bồng tràn qua cầu Xi Phông, chính quyền đã đóng barie 2 đầu cầu và hướng dẫn người dân đi đường khác để bảo đảm an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, trong sáng 26-10, địa phương xảy ra mưa lớn ở khu vực vùng núi khiến nhiều khu vực thấp trũng bị ngập lụt, giao thông ách tắc cục bộ. Khu vực đèo Tà Lương xuất hiện sạt lở đất đá, chỉ còn lưu thông một làn...