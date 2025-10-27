Miền Trung: Thủy điện xả lũ, hạ du lo ngập sâu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Miền Trung: Thủy điện xả lũ, hạ du lo ngập sâu

T.Thường - T.Trực- Q.Nhật

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 27-10, TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi dự báo lượng mưa 150-350 mm, cục bộ trên 500 mm

 Mưa có thể kéo dài đến hết tháng 10-2025.

Ông Lê Trung Thực - Chủ tịch UBND xã Trà Tập, TP Đà Nẵng - cho biết từ đêm 25 đến cả ngày 26-10, mưa lớn đã gây ra sạt lở tại một số khu vực, một số tuyến đường giao thông bị ách tắc. Tại xã Trà Leng cũng xảy ra hàng loạt điểm sạt lở ở các tuyến đường, trường học, khu thể thao và nhà dân. Xã Trà Leng đã di dời 51 hộ/163 khẩu.

Tại xã Phước Thành, TP Đà Nẵng, ông Đỗ Hoài Xoan, Chủ tịch UBND xã, cho biết trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, UBND xã đã chủ động di dời hơn 50 hộ dân ở thôn 10 và thôn 4 đến nơi an toàn. Trên tuyến Quốc lộ 40B có nhiều khu vực bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường, một chiếc xe khách đã bị sạt lở vùi lấp một phần, rất may không có ai bị thương.

Miền Trung: Thủy điện xả lũ, hạ du lo ngập sâu - Ảnh 1.

Đèo Lò Xo trên Quốc lộ 14 (nối Quảng Ngãi và Đà Nẵng) bị sạt lở sáng 26-10. Ảnh: TỬ TRỰC

Theo bà Nguyễn Thị Thương - Chủ tịch UBND xã Đăk Pek, tỉnh Quảng Ngãi - tại địa phương, một mảng đất đỏ rộng khoảng 5 m, cao 10 m từ triền núi sạt xuống, kéo theo cây cối chắn ngang Quốc lộ 14. Dòng bùn đỏ chảy dài gần 100 m, khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt.

Theo số liệu cập nhật trên trang của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, đến chiều 26-10, tại thủy điện Đăk Mi 4 (xã Khâm Đức), thời điểm cao nhất nước đổ về hồ với lưu lượng hơn 3.700 m3/giây; tại thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà My), thời điểm cao nhất nước đổ về hồ lên tới hơn 4.260 m3/giây. Trong ngày, 2 thủy điện này đã phải liên tục thông báo điều chỉnh tăng lưu lượng xả lũ.

Tại Quảng Ngãi, mưa lớn từ rạng sáng cùng ngày cũng gây ngập cục bộ nhiều nơi ở trung tâm TP Quảng Ngãi cũ. Ở khu vực Bình Sơn, nước sông Trà Bồng tràn qua cầu Xi Phông, chính quyền đã đóng barie 2 đầu cầu và hướng dẫn người dân đi đường khác để bảo đảm an toàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, trong sáng 26-10, địa phương xảy ra mưa lớn ở khu vực vùng núi khiến nhiều khu vực thấp trũng bị ngập lụt, giao thông ách tắc cục bộ. Khu vực đèo Tà Lương xuất hiện sạt lở đất đá, chỉ còn lưu thông một làn...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo