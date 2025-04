Miễn viện phí toàn dân: "Tôi chờ đợi và tin tưởng điều lý tưởng ấy”

Nội dung chú trọng phát triển ngành y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tiến tới miễn viện phí toàn dân trong phát biểu mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm nhận nhiều quan tâm của người dân.

Bài viết "Miễn viện phí toàn dân: An sinh đúng nghĩa" trên Báo Người Lao Động đã phân tích, đánh giá và đặt nhiều kỳ vọng ở mục tiêu trên. Theo đó, quan điểm nhân văn này dù phải vượt qua nhiều trắc trở khách quan như vấn đề tài chính, đặc điểm vùng miền, quá trình xã hội hóa y tế… nhưng vì đúng đắn nên hiện thực hóa cần càng sớm càng tốt.

Vì thế, bên cạnh những góp ý mang tính chuyên sâu của chuyên gia, độc giả của báo cũng hào hứng bày tỏ hi vọng và hiến kế nhằm thúc đẩy chính sách an sinh đúng nghĩa.

Nhiều bạn đọc cho rằng việc miễn viện phí cho toàn dân cần sớm hiện thực hóa - Ảnh NGỌC DUNG

Bạn đọc Trần Kỳ Minh nhận xét thực tế nhiều quốc gia đã làm và làm thành công và đó chính là cơ sở để niềm tin miễn viện phí với mọi người được củng cố.

Theo Kỳ Minh, sức khỏe là tài sản quý giá nhất, tài sản ấy được bảo vệ thông qua hệ thống chăm sóc từ nhà nước sẽ rất tốt, hợp lý, đồng thời minh chứng rõ nét cho xã hội đầy nhân ái. "Tôi chờ đợi và tin tưởng điều lý tưởng ấy tới trong thời gian gần" – bạn đọc này bày tỏ.

Chung suy nghĩ, chủ nhân của tài khoản Vut35**@gmail.com nói thêm rất ủng hộ miễn viện phí cho người dân, nhất là vùng nông thôn vì người làm nông nghiệp còn khó khăn.

Bạn đọc có địa chỉ nguye**@gmail.com tán đồng: Quá tốt, đói no chi không biết, được như đi viện miễn phí thì trút được một gánh lo to nhất mỗi cuộc đời mà sống khỏe hơn an tâm hơn. Cảm ơn Đảng, nhà nước.

Trong khi đó, độc giả có số điện thoại 0903863*** góp ý rằng đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng để tiến nhanh tới giấc mơ bất cứ ai cũng được chăm sóc tốt.

"Đề nghị Chính phủ đầu tư xây dựng các bệnh viện ở tuyến tỉnh với máy móc tiên tiến để đào tạo các bác sĩ trẻ nâng cao tay nghề. Chứ hiện nay các BV ở các TP lớn như TP HCM quá tải.... Mong các vị quan tâm" – độc giả này nêu.

Độc giả có địa chỉ hongl**@gmail.com bày tỏ hào hứng. Theo bạn, có thể triển khai ngay với nhóm đối tượng người cao tuổi, người nghèo và người thu nhập thấp để học hỏi và rút kinh nghiệm trước khi triển khai toàn dân. Tiếp đó, quang**@gmail.com bổ sung ý "Quan trọng vẫn là ở người thầy thuốc phải lương y như mẹ hiền..."

Ng****@gmail.com viết: Việc miễn viện phí toàn dân sẽ giải quyết được nhiều vấn đề về nhu cầu chính đáng, trong đó có câu chuyện trên. "Rất vui với chủ trương trên. Phải cho người có BHYT được quyền đi khám bất cứ tuyến nào" - Ng****@gmail.com đóng góp ý kiến.

"Nhất trí đồng thời ủng hộ cả hai tay việc toàn dân không phải đắn đo khi tiếp cận việc chăm sóc y tế. Các chuyên gia, cơ quan chức năng nên nhìn nhận vấn đề này thực sự nghiêm túc để có giải pháp cùng cách làm hay nhất, nhanh nhất" – Ngọc Anh, một bạn đọc ở quận 12, TP HCM "đặt hàng" cho kỳ vọng của mình.