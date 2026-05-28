Trong đó, sự hồi sinh của những dòng kênh không chỉ thay da đổi thịt cho bộ mặt thành phố mà còn là minh chứng rõ nét cho triết lý phát triển lấy dân sinh và an sinh làm gốc.

Nhìn lại quá khứ, nhiều dòng chảy đặc bùn, rác như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé hay Tân Hóa - Lò Gốm từng là nỗi ám ảnh về ô nhiễm và nghèo khó với hình ảnh vô số căn nhà sàn tạm bợ, lụp xụp. Bằng sự quyết liệt trong quyết sách và tinh thần đồng thuận từ cộng đồng, những địa điểm ấy nay biến thành không gian lý tưởng thu hút người dân, du khách. Sự thay đổi ngoạn mục như vậy không chỉ nâng cao giá trị vật chất của đất đai, hạ tầng mà quan trọng hơn là cải thiện chất lượng sống, tạo sinh kế bền vững.

Công trình kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Ảnh: HOÀNG HẰNG

Không dừng lại, TP HCM tiếp tục khí thế trên đối với những dòng kênh, tuyến rạch gây cản trở sự phát triển còn lại. Rạch Xuyên Tâm, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên hay bờ Bắc kênh Đôi là những ví dụ rõ nét cho điều trên…

Khi các dòng chảy được khơi thông, một đô thị sông nước văn minh, hiện đại, nhân ái, mang lại sự an lành, hạnh phúc và thịnh vượng bền vững… được định hình rõ hơn bao giờ hết. Tầm vóc của siêu đô thị cũng từ đó được nâng cao.