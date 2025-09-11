Minh chứng sống động cho tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cộng đồng

Sáng nay (11-9), vào lúc 8 giờ, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6 và talkshow "Giao thông đột phá cho siêu đô thị TP HCM".

Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6 bắt đầu từ ngày 20-9-2024 đến hết ngày 28-8-2025, tập trung vào 2 chủ đề chính: "Đột phá phát triển giao thông xanh, môi trường xanh tại TP HCM" và "Kinh tế số: Động lực cho sự phát triển bền vững của TP HCM".

Điểm đặc biệt của cuộc thi lần này là ngay tại lễ trao giải, các tác giả sẽ trình bày về ý tưởng, giải pháp để hiến kế của khả thi và có thể trình cho lãnh đạo TP HCM, sở ngành nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn của TP HCM. Các tác giả sẽ trình bày trong 10 phút, sau đó Ban Giám khảo sẽ đặt câu hỏi trước khi quyết định chọn ra chủ nhân của giải Nhất và giải Nhì.

Giám khảo tại vòng thi này có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM và ông Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.