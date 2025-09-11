Minh chứng sống động cho tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cộng đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Minh chứng sống động cho tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cộng đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN

(NLĐO) - Ngay tại lễ trao giải, các tác giả sẽ thuyết minh về hiến kế của mình, từ đó Ban giám khảo sẽ chọn ra giải Nhất và Nhì của cuộc thi

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Sáng nay (11-9), vào lúc 8 giờ, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6 và talkshow "Giao thông đột phá cho siêu đô thị TP HCM".

Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6 bắt đầu từ ngày 20-9-2024 đến hết ngày 28-8-2025, tập trung vào 2 chủ đề chính: "Đột phá phát triển giao thông xanh, môi trường xanh tại TP HCM" và "Kinh tế số: Động lực cho sự phát triển bền vững của TP HCM".

Sắp diễn ra lễ trao giải cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" và talkshow về giao thông đột phá- Ảnh 1.

Điểm đặc biệt của cuộc thi lần này là ngay tại lễ trao giải, các tác giả sẽ trình bày về ý tưởng, giải pháp để hiến kế của khả thi và có thể trình cho lãnh đạo TP HCM, sở ngành nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn của TP HCM. Các tác giả sẽ trình bày trong 10 phút, sau đó Ban Giám khảo sẽ đặt câu hỏi trước khi quyết định chọn ra chủ nhân của giải Nhất và giải Nhì.

Giám khảo tại vòng thi này có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM và ông Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Tin liên quan

Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6: Tâm huyết, trách nhiệm và khoa học

Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 6: Tâm huyết, trách nhiệm và khoa học

Các bài dự thi đa dạng góc nhìn, gắn hiến kế với bức tranh tổng thể của TP HCM; không chỉ nêu ý tưởng mà còn phân tích chi phí, cơ chế, lộ trình

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Xây dựng siêu đô thị số

Thực tế đã chứng minh khi các đô thị tích hợp Digital Twin, IOC và chính quyền số thì hiệu quả quản lý được nâng cao đáng kể

LẮNG NGHE NGƯỜI DÂN HIẾN KẾ: Vận dụng nguồn lực của cộng đồng tôn giáo

Cộng đồng tôn giáo tại TP HCM là một nguồn lực to lớn, không chỉ về mặt tinh thần, đạo đức mà còn về tiềm năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội

lễ trao giải ban giám khảo lắng nghe người dân hiến kế Báo Người Lao Động Cuộc thi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo