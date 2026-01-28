Minh Hằng, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi... tích cực tập luyện cho Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Minh Hằng, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi... tích cực tập luyện cho Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31

Hoàng Triều

(NLĐO) - Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 đã sẵn sàng mang đến những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn cho khán giả

- Ảnh 1.

Chiều 28-1, nhiều nghệ sĩ đã hội tụ tại Nhà hát Thành phố (TPHCM) để tham gia buổi tổng duyệt Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 -năm 2025

- Ảnh 2.

Trong buổi tổng duyệt, ca sĩ Hòa Minzy xuất hiện đầy rạng rỡ với ca khúc "Bắc Bling" quen thuộc

- Ảnh 3.

Ca khúc "Bắc Bling" được trình diễn tại Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 sẽ rất khác so với những gì mà khán giả đã từng biết về bài hát

- Ảnh 4.

Dù đã nhiều lần xuất hiện trên sân khấu Lễ trao Giải Mai Vàng với tư cách người nhận giải hay người trao giải, nhưng đây là lần đầu tiên Minh Hằng biểu diễn tại Lễ trao Giải Mai Vàng

- Ảnh 5.

Lần này, Minh Hằng sẽ biểu diễn ca khúc đánh dấu sự trở lại của mình ở đường đua nhạc Việt sau nhiều năm tạm ngưng với âm nhạc

- Ảnh 6.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi với ca khúc "Made In Vietnam" mang thông điệp: Tự hào sinh ra là người Việt Nam

- Ảnh 7.

Phương Mỹ Chi có một năm hoạt động nổi bật với những dự án âm nhạc chất lượng chinh phục khán giả

- Ảnh 8.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 31 năm 2025 - cùng các thành viên hội đồng tham gia buổi lễ tổng duyệt chương trình

- Ảnh 9.

Đạo diễn Thanh Hiệp cùng các nghệ sĩ trao đổi trên sàn tập về tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.
- Ảnh 12.
- Ảnh 13.
- Ảnh 14.
- Ảnh 15.
- Ảnh 16.

Nhiều tiết mục được đầu tư bài bản, dàn dựng công phu cho đêm trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025

- Ảnh 17.

Hai MC Vũ Mạnh Cường và MC Thúy Hằng rạng rỡ tại buổi lễ tổng duyệt chương trình

- Ảnh 18.

Chương trình nghệ thuật Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 29-1-2026 tại Nhà hát Thành phố (TPHCM), được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV9 và nhiều nền tảng số của Báo Người Lao Động, MCV, VTV9.


Tin liên quan

Ứng viên trước giờ G Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025: Hồi hộp chờ đợi

Ứng viên trước giờ G Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025: Hồi hộp chờ đợi

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 29-1 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM)

Tổng đạo diễn THANH HIỆP: Mai Vàng 31 - dạ tiệc nghệ thuật giàu cảm xúc

Lần thứ 6 là tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật Lễ trao Giải Mai Vàng, nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp không ngừng nỗ lực để nâng tầm chất lượng từng tiết mục

Công bố 2 giải văn hóa - nghệ thuật và 1 hạng mục Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025

Sáng nay 23-1, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 đã công bố 2 giải văn hóa - nghệ thuật xuất sắc và 1 hạng mục sân khấu

Chương trình nghệ thuật Nhà hát Thành phố mai vàng tổng biên tập Lễ trao giải Mai Vàng Người Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo