Minh tinh Demi Moore thu hút ánh nhìn với đầm tím

Demi Moore tham gia thảm đỏ ra mắt phim "A Woman's Life" ngày 14-5 (giờ địa phương) với tư cách khách mời. Ở tuổi 63, bà giữ được vóc dáng thon thả, thần thái tươi tắn.

Diện đầm tím của thương hiệu Gucci, minh tinh kết hợp giày cao gót đồng điệu, tạo nên hình ảnh đẹp cuốn hút. Demi Moore khiến các ống kính máy ảnh vào tập trung vào từng bước đi của bà.

Demi Moore trên thảm đỏ Cannes 2026

Minh tinh hợp với đầm tím

Bà thu hút ống kính cánh săn ảnh

Minh tinh đáp lại bằng nụ cười tươi tắn

Tà áo tung bay

Với thiết kế nhiều lớp voan tung bay, kết hợp cùng phụ kiện và trang điểm phù hợp, Demi Moore được nhận xét nhan sắc thăng hạng.

Cũng tạo ấn tượng không kém là sự xuất hiện của minh tinh Củng Lợi đến từ Trung Quốc. Củng Lợi là cái tên quen thuộc với điện ảnh thế giới, luôn được giới chuyên môn cũng như khán giả ở LHP Cannes nói riêng chào đón nồng nhiệt.

Xuất hiện với tư cách khách mời, bà diện đầm xanh xuyên thấu, kết hợp với phụ kiện phù hợp, tôn vinh nét đẹp Á Đông. Ngày 12-5, bà cũng là ngôi sao Trung Quốc đầu tiên phát biểu khai mạc Cannes, trong lịch sử 79 năm của LHP này.

LHP Cannes 2026 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23-5. Phim "A Woman's Life" do Charline Bourgeois-Tacquet đạo diễn, đồng biên kịch với Fanny Burdino.

Phim kể về Gabrielle - một bác sĩ phẫu thuật trung niên không có con, cuộc sống của cô bị chi phối bởi công việc và trách nhiệm. Khi một nhà văn tìm đến quan sát cô làm việc để viết tiểu thuyết, cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi.