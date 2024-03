Minh tinh ngã ngửa tại Oscar 2024

Liza Koshy, 27 tuổi, diện đầm đỏ với phần trên bó sát và phần dưới có đuôi xòe dài phủ chân. Cô mang đôi giày cao chót vót đồng màu.



Khi Liza Koshy tiến vào vị trí, tạo dáng chụp ảnh thì bất ngờ trượt, ngã ngồi trên nền thảm. Các trợ lý và mọi người xung quanh vội đỡ cô lên.

Liza Koshy ngã do đôi giày quá cao dẫn đến mất cân bằng

Cô diện đầm bó có phần đuôi cá che phủ chân

Đầm của Liza Koshy

Liza Koshy là diễn viên, YouTube, MC nổi tiếng

Cô hóm hỉnh đùa về sự cố của mình

Cú ngã không làm ảnh hưởng trang phục, kiểu tóc của Liza Koshy. Cô nhanh chóng lấy lại tự tin, tiến vào chụp ảnh và không quên đùa vui khi mọi người xung quanh hỏi han, lo ngại cho cô.

"Tôi rất ổn! Mắt cá chân của tôi đã được bảo hiểm nên không sao cả" – Liza Koshy hóm hỉnh chia sẻ.

Liza Koshy là một YouTuber nổi tiếng và là diễn viên Mỹ. Cô sở hữu kênh YouTuber chính có hơn 17 triệu lượt người đăng ký và có kênh phụ, tổng cộng hơn ba tỉ lượt xem. Cô đã đóng một số phim: "Liza on Demand", "Work It", "My Little Pony: A New Generation"…, danh tiếng tăng lên liên tục.

Ngoài đóng phim, cô còn là một MC và từng dẫn ở các sự kiện lớn, bao gồm cả Met Gala.

Ngoài Liza Koshy, minh tinh Kristen Dunst suýt ngã trên thảm đỏ do va vào tượng Oscar gần đó. Cũng mang, cô đi cùng chồng nên vội vã bám vào, giữ thăng bằng. Sau đó, cô nhanh chóng phục hồi tinh thần, cười lớn cùng chồng mình và bước tiếp.