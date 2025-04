Minh Tuyết tự sự qua bài hát của cha, Hà Phương dính "tình tay ba"

Trong tập 12 chương trình "Mẹ và quê hương" do Hà Phương sản xuất, khán giả được thưởng thức giọng ca ngọt ngào của Minh Tuyết qua ca khúc "Mùa hạ chia xa".

Bài hát như một tiếng thở dài dịu nhẹ từ ký ức, một sáng tác cảm xúc của nhạc sĩ Trần Quang Hiển - cha của ba chị em: Cẩm Ly, Hà Phương, Minh Tuyết.

Minh Tuyết đã truyền tải mọi thông điệp qua "Mùa hạ chia xa"

Mùa hạ chia xa không đơn thuần là một bản tình ca, mà là khúc tự sự về tình yêu còn dang dở tuổi học trò và về những mùa hè đã mãi lùi xa. Trong từng câu hát là những hình ảnh thân thuộc về tiếng ve, màu áo trắng, phượng đỏ, sân trường...

"Tôi hát bài này như một lời cảm ơn dành cho ba má. Dù mùa hạ có trôi xa bao nhiêu năm đi nữa, ký ức vẫn còn đó, nguyên vẹn..." - Minh Tuyết chia sẻ.

Trong tập 12 còn có phần tiếp theo của vở kịch "Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười", tiếp nối câu chuyện tình giữa cô tiểu thư xinh đẹp do Hà Phương hóa thân cùng chàng thợ may nghèo được Thái San thể hiện. Trong tập 12, vở kịch có sự xuất hiện của nhân vật người thứ ba do Trương Minh Cường đóng. Người này đã từng thầm thương trộm nhớ nhân vật của Hà Phương.

Chàng thợ may nổi cơn ghen khi thấy cô tiểu thư của mình gặp lại người từng thầm thương trộm nhớ

Chuyện tình tay ba một thuở khiến chàng thợ may không an lòng

Tuy nhiên, tình yêu chân thật trở thành sợi dây níu giữ chàng thợ may

Sự xuất hiện bất ngờ của người thứ ba khiến chàng thợ may nổi cơn ghen dù sâu trong tim anh hiểu rõ tình yêu dành cho mình vẫn luôn vẹn nguyên. Những lời yêu thương chân thành từ đáy lòng của cô tiểu thư đã khiến anh dần nguôi ngoai, trái tim như được xoa dịu. Tình yêu chân thật trở thành sợi dây níu giữ chàng thợ may, giúp anh vượt qua sự bất an trong lòng.

"Mẹ và quê hương" là chương trình ca nhạc kịch kết hợp phỏng vấn, kể về cuộc đời nhạc sĩ Trần Quang Hiển và dàn khách mời. Chương trình hiện được đăng tải từng tập trên Kênh YouTube của ca sĩ Hà Phương.