Miss Cosmo 2024 được phát sóng trên toàn thế giới

Bùi Xuân Hạnh sẽ là người đẹp Việt thi Miss Cosmo 2024

Đương kim hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Bùi Xuân Hạnh sẽ là người đẹp Việt chiến đấu tại sân chơi Miss Cosmo 2024, sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10-2024 tại các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam. Giám đốc Quốc gia Miss Cosmo Vietnam - Nguyễn Thị Ngọc Châu bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của Xuân Hạnh, cô đánh giá cao sự nỗ lực và tâm huyết mà Xuân Hạnh đã dành cho cuộc thi.

Hoa hậu Ngọc Châu chia sẻ: "Hành trình chinh phục Miss Cosmo 2024 là một thử thách lớn của đại diện Việt Nam trong năm đầu tổ chức. Tuy vậy, ở Xuân Hạnh có sự trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực, điều đó chắc chắn sẽ giúp cô ấy đối mặt và vượt qua những thách thức. Việc trao cho Xuân Hạnh quyền đại diện Việt Nam tham gia Miss Cosmo 2024 không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp đơn thuần, mà còn là một cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng Xuân Hạnh sẽ không chỉ dừng lại ở việc đạt được thành tích tốt mà còn trở thành một đại sứ văn hóa, góp phần quảng bá những giá trị tốt đẹp của Việt Nam".

Các hoạt động của Miss Cosmo 2024 sẽ diễn ra trong khoảng hơn 20 ngày tại Việt Nam, bắt đầu từ 10-9 đến ngày 5-10, gồm là chuỗi Festival sôi động và đậm chất biểu diễn văn hóa tại nhiều thành phố, tỉnh thành Việt Nam với chủ đề chính: "Vivid Vietnam - Việt Nam sống động" thông qua chuỗi những lễ hội từ Bắc vào Nam. Chuỗi Festival sẽ gồm 3 hoạt động chính: Hello Cosmo From Vietnam (Hà Nội - Ninh Bình), Best Of Vietnam Festival (Bảo Lộc - Lâm Đồng), "Best Of The World Festival 2024" (TP HCM).

Kênh AXN sẽ phát sóng chung kết Miss Cosmo 2024

Chung kết Miss Cosmo 2024 (Thế vận Hội sắc đẹp Quốc tế) diễn ra ngày 5-10 sẽ được phát sóng trên kênh AXN - một trong những kênh truyền hình top đầu, có độ nhận diện cao trên toàn thế giới. Thông tin này khiến khán giả trong và ngoài nước phấn khích, điều đó khẳng định giá trị và vị thế của một cuộc thi nhan sắc quốc tế được chính người Việt tạo nên. Trong quá khứ, AXN là kênh truyền hình phát sóng nhiều chương trình lớn như: X Factor, The Voice, Asia's Next Top Model…

Nói về "cú bắt tay" lần này cùng AXN, CEO Trần Việt Bảo Hoàng chia sẻ: "Để có thể đi đến thỏa thuận này không hề dễ dàng, bởi như mọi người cũng biết, AXN là kênh truyền hình thuộc hàng top đầu có những yêu cầu cực kỳ khắt khe, thế nên Miss Cosmo cũng phải chứng minh được vị thế, khâu tổ chức chuyên nghiệp và nghiêm túc. Nhưng với những gì đang diễn ra, tôi tin rằng khán giả có thể thấy được vị thế của cuộc thi, và trên hết là tự hào với một cuộc thi nhan sắc chuẩn quốc tế do chính người Việt sáng lập".