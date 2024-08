Miu Lê lên tiếng chuyện "mang thai với rapper Wean"

Hình ảnh này khiến cư dân mạng đồn Miu Lê đang có thai với bạn trai tin đồn, rapper Wean

Tối 12-8, ca nhạc sĩ Only C chia sẻ tấm ảnh mới nhất của ca sĩ Miu Lê khi cô ghé phòng thu của anh. Theo đó, Only C chia sẻ thêm: "Con bé đợt này vui vẻ nên mập mạp mà ai đồn nó có bầu ác vậy. Không thể tin được. Đây mới là hình chuẩn không hề photoshop này". Diện mạo của Miu Lê trong bức ảnh do Only C chia sẻ gọn gàng trong bộ đồ nỉ dáng thể thao.



Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Miu Lê đang mang bầu. Theo đó, câu chuyện bắt nguồn từ việc nữ ca sĩ lộ vòng 2 lùm lùm, cùng với đó là nghi vấn đang hẹn hò một nam rapper Wean kém Miu Lê 7 tuổi.

Trước tin đồn của cư dân mạng, bản thân Miu Lê cũng phải lên tiếng. Chia sẻ trên trang cá nhân, Miu Lê viết "Khổ quá cộng đồng mạng ơi". Ở dưới phần bình luận, người đẹp chia sẻ thêm: "1, 2 giờ sáng còn gà luộc, bánh bao, ba rọi chiên mắm và các thứ các thứ". Qua câu nói này, cô nàng được cho là khẳng định bản thân không hề mang bầu, chỉ bị tăng cân do ăn uống không kiểm soát.

Hình ảnh Miu Lê do nhạc sĩ Only C tung lên mạng

Trước đó, Miu Lê bị tóm gọn khoảnh khắc sánh đôi cùng nam rapper trẻ tuổi, nghi vấn là bạn trai của cô nàng tại trung tâm thương mại. Cả hai ăn vận giản dị, trẻ trung và đeo khẩu trang kín mặt. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ vẫn nhận ra cặp đôi này. Thế nhưng, người trong cuộc từ chối bình luận về tin đồn hẹn hò này.

Trong buổi livestream sau đó giao lưu với người hâm mộ, khi tên của Wean Lê được cư dân mạng liên tục "réo tên" dưới phần bình luận, cô nàng khéo léo nói:"Sao cứ bình luận tên đó trong đây hoài nghe, mọi người nghe. Bình tĩnh, đổi chủ đề thôi, hỏi cái khác nha. Hỏi cái khác đi". Động thái "úp mở" này của Miu Lê càng khiến dân tình tò mò hơn bao giờ hết về mối quan hệ giữa cô và chàng rapper kém 7 tuổi.

Miu Lê đi mua sắm với tình tin đồn

Dù thành công ở khía cạnh âm nhạc lẫn điện ảnh, song Miu Lê khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Trong lần hiếm hoi nói về điều này, cô nàng từng chia sẻ hẹn hò với một doanh nhân lớn hơn cô 1 tuổi.