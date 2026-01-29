HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Mở cánh cửa kết nối du lịch

Bài và ảnh: Châu Tỉnh

Dự án sân bay Phan Thiết được khởi công từ hơn 10 năm trước với kỳ vọng trở thành một cảng hàng không quan trọng phục vụ cả mục tiêu dân dụng và quân sự.

Hạng mục quốc phòng đã đưa vào sử dụng, nhưng hạng mục hàng không dân dụng lâu nay vẫn đưa lên đặt xuống.

Theo kế hoạch được UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành, hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết sẽ được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến hoàn thành trong 24 tháng kể từ khi ký hợp đồng chính thức. Trong đó, khoảng 3 tháng để lựa chọn nhà đầu tư, 4 tháng hoàn thiện thủ tục pháp lý, và 12 tháng xây dựng thi công nhà ga, sân đỗ, đường lăn và các cơ sở khác.

Hiện Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời (thuộc hệ sinh thái Sun Group) đã đề xuất đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết. Công ty này cũng vừa thiết lập pháp nhân mới với vốn điều lệ ban đầu 600 tỉ đồng tại khu đô thị biển Phan Thiết, được kỳ vọng đóng vai trò "hạt nhân" khai thác và vận hành cảng hàng không trong tương lai gần.

Mở cánh cửa kết nối du lịch - Ảnh 1.

Đường băng hiện hữu của phần quân sự được đề xuất cơ chế đặc thù để dùng chung với hạng mục dân dụng, sân bay Phan Thiết

Điểm khác biệt rõ nét trong giai đoạn này là nhà đầu tư đề xuất chuyển đổi từ mô hình BOT sang đầu tư theo Luật Đầu tư và xin cơ chế đặc thù để dùng chung đường băng hiện hữu của phần quân sự để giảm thời gian, chi phí và tận dụng hiệu quả những gì đã được xây dựng để sớm đi vào hoạt động.

Theo quy hoạch được phê duyệt trước đó, phần dân dụng của sân bay Phan Thiết được thiết kế cấp 4E, đủ khả năng phục vụ các loại máy bay như Airbus A321 và Boeing 737. Sân bay sẽ có nhà ga rộng 16.000-18.000 m², tháp kiểm soát không lưu cao 45 m, các sân đỗ, đường lăn đồng bộ và hệ thống thiết bị hiện đại. Tổng mức đầu tư hơn 3.797 tỉ đồng.

Khi hoàn thiện, sân bay Phan Thiết dự kiến có công suất phục vụ khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030, với các tuyến bay nội địa và khả năng khai thác một số chuyến quốc tế không thường lệ. Sân bay này kỳ vọng sẽ kết nối nhiều tuyến du lịch biển nổi tiếng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ các thành phố lớn như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

