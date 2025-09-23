"Mợ chảnh" Jun Ji-hyun phủ nhận mất tiền "khủng" vì câu thoại về Trung Quốc

Ngày 23-9, đại diện công ty quản lý của Jun Ji-hyun đã phủ nhận tin đồn rằng một quảng cáo dự kiến quay tại Trung Quốc của cô đã bị hủy bỏ do dư luận nước này tẩy chay vì một câu thoại trong phim "Tempest" (tạm dịch: Giông tố).

"Mợ chảnh" Jun Ji-hyun vướng ồn ào tranh cãi

"Quảng cáo nói trên đã được báo hoãn chứ không phải hủy bỏ và việc này được quyết định từ trước khi phim "Tempest" phát sóng. Việc thông tin bùng lên thời điểm này là ngẫu nhiên và không liên quan gì đến phim" – đại diện trên thông tin.

Jun Ji-hyun tham gia phim "Tempest" với vai Moon Ju. Trong một cảnh phim, cô thoại: "Tại sao Trung Quốc lại thích chiến tranh? Một quả bom hạt nhân có thể rơi xuống khu vực biên giới".

Câu thoại đã lập tức lan tỏa trên các diễn đàn, trang mạng Trung Quốc, tạo nên làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều người kêu gọi tẩy chay Jun Ji-hyun nói riêng và các ngôi sao Hàn Quốc đến hoạt động, biểu diễn ở nước này.

Giữa làn sóng bất bình, các thương hiệu lớn như LV, Piaget, La MER và một số nhãn hàng khác được cho là đã gỡ bỏ hình ảnh, quảng cáo của Jun Ji-hyun trên các nền tảng mạng tại Trung Quốc. Nhiều người cho rằng minh tinh này tổn thất rất nhiều tiền sau sự việc khi bị các nhãn hàng ẩn, xóa và dừng việc chọn làm gương mặt đại diện tại thị trường tỉ dân.

Jun Ji-hyun là ngôi sao lớn trên màn ảnh, cô còn từng góp mặt trong nhiều phim gồm: "Cô nàng ngổ ngáo", "Bí ẩn núi Jiri"… Cô đã chiến thắng khoảng 25 giải thưởng về diễn xuất.