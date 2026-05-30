Mở chương mới cho quan hệ Việt Nam - Singapore

Ngày 29-5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Singapore theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm là sự khẳng định mạnh mẽ thông điệp Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ với Singapore, quyết tâm xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam đã chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác thời gian tới; nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đánh giá cao hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền ngày càng thực chất, tạo nền tảng kết nối chiến lược và hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược, có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Việt Nam đánh giá cao Sáng kiến Lưới điện ASEAN và sẽ nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào việc thực hiện sáng kiến vì hiểu tầm quan trọng của năng lượng đối với phát triển, nhất là khoa học - công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các biên bản hợp tác Việt Nam - SingaporeẢnh: TTXVN

Hình thành hệ sinh thái khoa học - công nghệ

Cùng ngày 29-5, hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, mở ra cơ hội hợp tác to lớn, tiếp thêm xung lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; nâng tầm hợp tác chiến lược tương xứng tầm vóc khuôn khổ quan hệ mới thông qua thiết lập cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore; đưa hợp tác khoa học - công nghệ vào triển khai thực chất, đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn Kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore, thông qua sáng kiến về kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore, nhằm hình thành hệ sinh thái khoa học - công nghệ chiến lược giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ Đối tác Kinh tế Xanh - Kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon; phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế; phát triển hệ thống VSIP thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy; tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; thúc đẩy kết nối hàng không, logistics, cảng biển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác bảo đảm tự cường chuỗi cung ứng, trong đó có an ninh lương thực, an ninh năng lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và đề nghị Singapore tiếp tục ưu tiên Việt Nam trong đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; hỗ trợ Việt Nam trong công tác vận hành, quản trị Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Trung tâm Tính toán hiệu năng cao và Trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng Singapore đánh giá cao hơn 22.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Singapore, khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn sự phối hợp trên các vấn đề quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác về hợp tác kênh đảng, tư pháp, phục hồi chuỗi cung ứng và giấy chứng nhận đầu tư cho VSIP Huế, Nghệ An 4, Ninh Bình, Hải Phòng…; nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam - Singapore phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hợp tác công nghệ thành trụ cột quan trọng Chiều 29-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore với chủ đề "Từ Đối tác chiến lược tới các nền tảng công nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững thế hệ mới". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ điều hai nước hướng tới không chỉ là tiếp nhận công nghệ, mà là cùng phát triển năng lực công nghệ; tin tưởng hợp tác công nghệ Việt Nam - Singapore sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương thời gian tới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Singapore trong các lĩnh vực: Công nghệ cao; trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số; công nghiệp bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng; y tế, sinh học và chăm sóc sức khỏe; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (start-up); giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tài chính số, thương mại và dịch vụ…



