Bạn đọc

Mở cổng quyên góp cho "Trái tim miền Trung" trên Zalopay, kêu gọi những tấm lòng vàng

Thái Phương, Đồ họa: Vệ Loan

(NLĐO) – Báo Người Lao Động và Zalopay mở cổng quyên góp, kêu gọi những tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ qua chương trình "Trái tim miền Trung".

Nhiều tỉnh, thành miền Trung đang gồng mình trong mưa lũ với những tổn thất nặng nề cả về con người lẫn vật chất. Hơn lúc nào hết, người dân nơi đây mong mỏi hoạt động hỗ trợ thiết thực, quy mô hơn để dần ổn định cuộc sống, vượt qua mất mát, bệnh tật...

Trước những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra tại các tỉnh thành miền Trung, nhằm kết nối mọi tấm lòng hướng về miền Trung lũ lụt, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Báo Người Lao Động phát động chương trình "Trái tim miền Trung" và tiếp nhận những đóng góp có ý nghĩa từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Chiều 30-10, đoàn công tác của Báo Người Lao Động đã trực tiếp trao 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) từ Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động, cho 20 bệnh nhân và người nhà đang chăm sóc, điều trị tại 4 khoa của Bệnh viện Trung ương Huế.

Đây là những bệnh nhân ngụ ở TP Huế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cửa bị ngập sâu trong đợt mưa lớn kéo dài vừa qua.

Từ ngày 31-10, Báo Người Lao Động và Zalopay mở cổng phát động quyên góp cho chương trình, kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay giúp đỡ để kịp thời tiếp sức đồng bào đang bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai.

Bạn đọc có thể quyên góp gửi tới chương trình qua link:

https://donation.zalopay.vn/detail/traitimmientrung?gidzl=YZyZQOUHrrEA921eW8xUNOKbBscNZ8zTpNCiOP3RsLYPSdbabDtT2f4aVZF9teiAn2ShP68ycyOCXvJNLW

Hoặc quét mã QR:

- Ảnh 1.

Báo Người Lao Động và Zalopay mở cổng quyên góp, kêu gọi những tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ qua chương trình "Trái tim miền Trung"

Ngoài ra, mọi đóng góp bạn đọc có thể gửi về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động. Nội dung: Hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt qua chương trình "Trái tim miền Trung".

Bạn đọc cũng có thể trực tiếp gửi tại Tòa soạn Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM) hoặc các văn phòng đại diện của báo trên cả nước:

* Hà Nội: 16F Phùng Hưng. Điện thoại: (024) 39274484.

* Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai. Điện thoại: (0236) 3837623.

* Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 6 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: (0258) 3510889.

* Đông Nam Bộ: F61, đường D3 - Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (0251) 8969909.

- Ảnh 4.

Nhiều tỉnh, thành miền Trung đang gồng mình trong mưa lũ với những tổn thất nặng nề cả về con người lẫn vật chất

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Nhiều tỉnh, thành miền Trung đang gồng mình trong mưa lũ với những tổn thất nặng nề cả về con người lẫn vật chất. Ảnh: nhóm phóng viên

