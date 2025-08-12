Ngày 12-8, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết mở cửa ô tô bất cẩn có thể bị phạt đến 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Một người mở cửa ô tô bất cẩn, gây tai nạn ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TP HCM.

Đại diện PC08 nhìn nhận mở cửa ô tô tưởng chừng đơn giản, hiển nhiên. Song, nếu bất cẩn, đây là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đáng nói, hành vi trên không chỉ xảy ra đối với người mới học lái mà cả với tài xế dạn dày kinh nghiệm. Mở cửa ô tô không quan sát, không đảm bảo an toàn sẽ gây hư hỏng phương tiện, tài sản, gây thương tích đối với người liên quan.

Để phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, đại diện PC08 cho hay người đi ô tô phải luôn đảm bảo khóa chặt cửa khi đang chạy trên đường, phòng trường hợp cửa xe bật ra bất ngờ gây nguy hiểm. Đồng thời, sử dụng tính năng khóa trẻ em để tránh trường hợp người ngồi trên xe tự ý mở cửa từ bên trong.

Việc mở cửa thường đi cùng với việc đỗ, dừng xe. Để đảm bảo an toàn, chủ ô tô cần đỗ xe đúng quy định. Trước khi mở cửa, lái xe đỗ sát mép đường bên phải chiều đi của mình, không dừng phương tiện ở nơi cấm đỗ, đường giao nhau…

Khi mở cửa, người ngồi trên xe cần quan sát kỹ phía trước và phía sau bằng mắt thường và qua gương chiếu hậu, thấy khu vực an toàn mới được mở cửa.

Thao tác mở cửa xe đúng là tay trái giữ tay nắm cửa, tay phải kéo mở khóa. Thao tác mở cửa bằng tay phải này giúp mặt hướng về phía sau để dễ dàng quan sát, đồng thời cánh cửa không bị mở rộng ra ngay. Mở cửa một cách từ từ, người ra đến đâu cửa mở ra đến đó, không mở hết cửa.

Có thể bị phạt đến 22 triệu đồng

Theo PC08, hiện người dân sở hữu ô tô ngày càng lớn, đặc biệt ở các đô thị, khu vực thành phố. Do đó, người điều khiển xe ô tô cần trang bị cho mình những kiến thức lái xe an toàn, tuân thủ quy định pháp luật giao thông.

Mỗi tài xế hãy nêu cao ý thức, trách nhiệm xây dựng văn hóa giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người tham gia giao thông.

Theo Điều 19 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, chỉ được mở cửa xe khi xe đã dừng, đỗ. Trước khi mở cửa xe, người mở cửa phải quan sát phía trước, phía sau và bên phía mở cửa xe, khi thấy an toàn mới được mở cửa xe, ra khỏi xe; không để cửa xe mở nếu không bảo đảm an toàn.

Điểm q, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với người đi ô tô "Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn". Nếu gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.