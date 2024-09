Mở đầu kỷ nguyên AI của Apple, giá iPhone 16 Plus tại Việt Nam bao nhiêu?

Rạng sáng 10-9 (giờ Việt Nam), Apple chính thức ra mắt iPhone 16 và iPhone 16 Plus với trang bị Apple Intelligence - hệ thống trí tuệ cá nhân. Đây sẽ là công nghệ giúp dòng iPhone mới nhất trở nên thông minh hơn.

Ngoài ra, trang bị camera control giúp chụp hình, quay video nhanh hơn và hỗ trợ người dùng truy cập, tìm hiểu thông tin liên quan hình ảnh mới chụp.

iPhone 16 được trang bị camera control giúp chụp hình, quay video nhanh hơn. Ảnh: CNET

Cụm camera sau được thiết kế lại theo chiều dọc - đúng như những thông tin đã rò rỉ mới đây. Theo Apple, điều này giúp iPhone 16 này có khả năng quay video và chụp ảnh không gian, tích hợp xem trên Vision Pro tốt hơn.

Cụm camera sau của iPhone 16. Ảnh: CNET

iPhone 16 có chip A18 mới, được cho là nhanh hơn 30% so với mẫu năm ngoái, cho phép chơi các game đồ họa cao, đồng thời giúp tăng thời lượng pin đáng kể.

iPhone 16 và iPhone 16 Plus có 5 màu gồm đen, trắng, hồng, xanh lá và xanh dương đậm. Đơn đặt hàng trước bắt đầu ngày 13-9 và mở bán ngày 20-9.

Giá khởi điểm của iPhone 16 bản 128 GB là 799 USD và iPhone 16 Plus 128 GB là 899 USD.

Trên Apple Store Việt Nam, giá bán iPhone 16 niêm yết từ 22,9 - 31,9 triệu đồng, tùy dung lượng. Giá niêm yết iPhone 16 Plus là 25,9 - 34,9 triệu đồng.

Cận cảnh iPhone 16

5 màu của iPhone 16

Giá niêm yết iPhone 16 tại Việt Nam. Nguồn: Apple Store

Dự sự kiện "It's Glowtime" tại Mỹ, reviewer sản phẩm công nghệ Nguyễn Ngọc Duy Luân nhận xét iPhone 16 và iPhone 16 Plus có sự khác biệt khá lớn so với dòng Pro và Pro Max. Cụ thể, Cụ thể, iPhone 16 và iPhone 16 Plus có nhiều màu mới, trong đó màu xanh dương và màu xanh lá rất đẹp, gây ấn tượng. Tuy nhiên, màu hồng đậm hơn đáng kể so với năm ngoái nên dự đoán sẽ kén người mua.

Một sự thay đổi lớn là iPhone 16 và iPhone 16 Plus không còn cần gạt rung mà chuyển thành Action Button, giống các dòng Pro.

Cũng có mặt tại sự kiện, reviewer Trần Xuân Vinh (Vinh Vật Vờ) cho hay iPhone 16 và iPhone 16 Plus được trang bị chip A18 hỗ trợ Apple Intelligence, giúp trợ lý ảo Siri thông minh hơn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là sự nâng cấp rất giá trị này lại không hỗ trợ cho thị trường Việt Nam.