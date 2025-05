Mở đợt cao điểm truy quét hàng giả

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế đóng vai trò chủ lực đấu tranh và đẩy lùi, chấm dứt tình trạng thuốc giả, coi việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết…

Ngày 14-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để đánh giá về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa những tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Lợi dụng thương mại điện tử

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389), trong những tháng đầu năm 2025, các địa phương và đơn vị đã đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử lý hơn 34.000 vụ vi phạm; khởi tố gần 1.400 vụ với trên 2.100 đối tượng. Báo cáo cũng chỉ rõ trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển nổi lên các hoạt động vận chuyển trái phép hàng cấm như ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu ngoại, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Trong địa bàn nội địa, tình hình vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng nhập lậu… tiếp tục diễn ra trên hầu hết các tỉnh, thành phố. Các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử, mua sắm trên các trang mạng xã hội, chuyển phát nhanh, bưu điện… để kinh doanh, vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, kém chất lượng. Ngoài ra, có tình trạng sử dụng các trang mạng xã hội, công cụ livestream để quảng cáo, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trước diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của tình hình an toàn thực phẩm, từ đầu năm đến nay, Bộ Công an đã triệt phá và điều tra, xử lý hàng chục vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, hoạt động quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài, với doanh thu mỗi năm lên tới hàng ngàn tỉ đồng, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người sử dụng. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Lâm kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát lại các quy định pháp luật, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong cơ chế quản lý; chấn chỉnh, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động cấp phép, kiểm nghiệm và hậu kiểm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để đánh giá về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả Ảnh: NHẬT BẮC

Nhanh chóng đẩy lùi hàng giả

Ghi nhận các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, song Thủ tướng Chính phủ không quên điểm tên nhiều vụ án nghiêm trọng vừa qua như vụ sữa giả ở Hà Nội, thuốc giả ở Thanh Hóa, thực phẩm giả ở Phú Thọ, thực phẩm chức năng giả ở Hà Nội, hàng giả tại TP HCM; hàng giả buôn bán tràn lan trên mạng xã hội; tình trạng thao túng, găm hàng, đội giá.

Nhận định đây là vấn đề lớn, nghiêm trọng, Thủ tướng thẳng thắn cho rằng có sự buông lỏng của một số cơ quan và một số địa phương liên quan. Một số cá nhân tham gia công tác phòng chống lại có vi phạm, như lực lượng chức năng vừa khởi tố, bắt tạm giam nguyên cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế)…

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15-5 đến 15-6, sau đó sẽ tiến hành sơ kết.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, không để khoảng trống pháp lý, không vì sắp xếp tổ chức, bộ máy, địa giới hành chính mà buông lỏng quản lý. Bộ Công an được yêu cầu chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương xác lập các chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; phối hợp với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, kịp thời công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, phòng ngừa…

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chịu trách nhiệm chính, chủ trì, phối hợp với các cơ quan kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại. Bộ Y tế khẩn trương thực hiện kiểm soát không để thuốc giả, thuốc nhập lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ vào Việt Nam. Cơ quan này phải đóng vai trò chủ lực, cương quyết đấu tranh và đẩy lùi, chấm dứt tình trạng thuốc giả, coi việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân là trên hết, trước hết...

Ngăn chặn quảng cáo "thuốc chữa bách bệnh" Đối với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cơ quan này được Thủ tướng Chính phủ giao sớm nghiên cứu bổ sung chế tài xử lý những người lợi dụng uy tín của mình để quảng cáo sai sự thật, nhất là trên môi trường mạng; cùng các cơ quan liên quan ngăn chặn những quảng cáo sai sự thật kiểu "thuốc chữa bách bệnh".