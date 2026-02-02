HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mô hình "Bà kinh doanh" tại Nhật Bản

Hải Ngọc

Mỗi sáng thứ năm, vào lúc 10 giờ, khoảng 5 bà cụ 80-90 tuổi bị chứng sa sút trí tuệ lại tụ họp tại quán "Phòng trà của bà" ở tỉnh Fukuoka - Nhật Bản.

Sau khi buộc tạp dề, họ bắt tay vào việc giã thịt heo chiên xù, thái sợi bắp cải.

Với vốn liếng kinh nghiệm làm việc trong các nhà hàng và quán ăn đêm trước đây, bà Masako Taniguchi, 85 tuổi, là đầu bếp chính và cũng là "gương mặt đại diện" của quán. Khi khách rời quán, bà luôn mỉm cười tiễn họ. "Nghe mọi người nói "ngon lắm", tôi thấy rất xứng đáng" - bà Taniguchi bày tỏ.

Quán nói trên do Công ty Ukiha no Takara, trụ sở tại TP Ukiha, tỉnh Fukuoka, lập ra vào năm 2019. Ông Mitsuru Okuma - 45 tuổi, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty - cho biết họ đang biến những kỹ năng tích lũy suốt đời của người cao tuổi như nấu nướng, phục vụ, thời trang… thành công việc có trả lương trong các quán cà phê, quầy ẩm thực và lễ hội cộng đồng, góp phần đưa người lớn tuổi - kể cả người mắc chứng sa sút trí tuệ - trở thành trung tâm của kinh tế địa phương.

"Tôi thường nghe họ nói những câu như "chúng tôi không sống được chỉ với lương hưu" hay "chúng tôi không ra ngoài vì không có xe hay không có tiền". Việc người cao tuổi kiếm được tiền và chi tiêu tại địa phương sẽ tạo ra những cộng đồng khu vực năng động" - ông Okuma nói về cơ duyên nảy sinh ý tưởng trên.

Mô hình "Bà kinh doanh" tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Các nhân viên cao tuổi tại quán cà phê “Phòng trà của bà” ở tỉnh Fukuoka - Nhật Bản Ảnh: Kyodo

Hãng tin Kyodo cho biết cơ hội việc làm đặc biệt khan hiếm với những người trên 75 tuổi ở Nhật Bản, bất kể nhiều người vẫn còn động lực và khả năng làm việc. Hiện có khoảng 50 người cao tuổi ký hợp đồng với công ty Ukiha no Takara, phần lớn là phụ nữ. Sau khi trao đổi với những người tham gia, doanh nghiệp tập trung vào lĩnh vực ăn uống và may mặc. Công ty vận hành nhiều quán cà phê trong tỉnh Fukuoka, đồng thời bán quần monpe (loại quần lao động truyền thống của Nhật Bản) và khoai lang sấy khô qua mạng. "Mô hình "Bà kinh doanh" không phải là phúc lợi xã hội, mà là trao cơ hội" - ông Okuma nói.

Ý tưởng này đang lan rộng ra ngoài Fukuoka và trở thành cảm hứng để cô Moe Oga, 29 tuổi, mở một quầy ăn cho bà của mình tại tỉnh Wakayama. Bà của Oga từng quản lý một quán ăn nhỏ nhưng đã phải đóng cửa tiệm trong đại dịch COVID-19, sau đó mắc chứng sa sút trí tuệ. Oga kể về "Quán bar của bà" mà cô khai trương vào cuối năm ngoái: "Tôi muốn tạo ra một không gian để các thế hệ trò chuyện và truyền cảm hứng cho nhau".

Một "Quán cà phê của bà" khác dự kiến ra mắt vào tháng 3 tới tại tỉnh Kumamoto. Bà Yukiko Tsukamoto - 51 tuổi, quản lý một cơ sở hỗ trợ người cao tuổi ở Kumamoto - nhớ lại những cụ bà, cụ ông tại đây trông trẻ trung hơn hẳn khi tập dượt trông nom một quầy hàng tại lễ hội hồi tháng 10 năm ngoái.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo