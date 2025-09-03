Mô hình... không xa cách

Sáng 30-8, tôi có dịp tham dự lễ ra mắt mô hình "Cà phê sáng - Kết nối nhân dân" do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nhuận Đức (TP HCM) phối hợp UBND xã tổ chức tại trụ sở ấp Ngã Tư. Không gian giản dị, chỉ vài chiếc bàn, vài ly cà phê buổi sớm nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác ấm áp và gần gũi lạ thường.

Điều làm tôi ấn tượng nhất chính là tinh thần của mô hình này: chính quyền và người dân có thể cùng ngồi xuống, không khoảng cách, không thủ tục rườm rà. Ở đó, người dân thoải mái nêu lên những vướng mắc, những mong muốn trong đời sống thường ngày. Còn cán bộ thì lắng nghe, trao đổi và giải đáp tại chỗ.

Đây là cách làm rất thiết thực, bởi tâm lý người dân đôi khi rất ngại bước vào trụ sở UBND với những thủ tục phức tạp. Ở bàn cà phê sáng, câu chuyện trở nên nhẹ nhàng, cởi mở, dễ sẻ chia hơn nhiều.

Không chỉ là nơi đối thoại, "Cà phê sáng - Kết nối nhân dân" còn giúp chúng tôi tiếp cận chuyển đổi số một cách gần gũi. Ngay sau lễ ra mắt, các đoàn viên, thanh niên trong đội hình "Thanh niên tình nguyện" đã tận tình hướng dẫn bà con cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, Công dân số TP HCM.

Thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân sử dụng VNeID

Anh Vũ Tất Thành, một người dân địa phương, khoe: "Tôi vừa được mấy em hướng dẫn sử dụng VNeID, thao tác trên ứng dụng ngân hàng để nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ, thật sự rất phấn khởi".

Còn bà Nguyễn Ánh Nhụy (người dân địa phương) bày tỏ: "Ngay từ ngày đầu thực hiện đã thấy hiệu quả rõ rệt, hỗ trợ bà con tiếp cận thủ tục dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện. Tôi mong mô hình sẽ được tiếp tục phát huy và ngày càng thu hút nhiều người dân quan tâm khi đến liên hệ công việc ở UBND xã".

Cũng như anh Thành, bà Nhụy, tôi thấy an tâm và thuận tiện hơn khi có người chỉ dẫn từng bước. Những việc tưởng chừng khó khăn, nay trở nên đơn giản nhờ sự kiên nhẫn, nhiệt tình của các bạn trẻ.

Nhìn quanh, tôi thấy nhiều người lớn tuổi ánh lên niềm vui khi lần đầu tự mình thao tác dịch vụ công trực tuyến. Điều quý giá nhất, theo tôi, chính là sự gần gũi và tin cậy mà mô hình mang lại. Người dân chúng tôi cảm nhận rõ ràng rằng chính quyền không xa cách, mà luôn đồng hành và lắng nghe.

Tôi mong mô hình này sẽ được duy trì thường xuyên và nhân rộng ra nhiều địa phương khác. Bởi sự phát triển của xã hội không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, mà cần sự đồng thuận, chung tay của từng người dân. Những buổi "cà phê sáng" như thế chính là chiếc cầu nối để điều đó thành hiện thực.

Ngồi bên ly cà phê sớm, tôi nhận ra rằng hương vị của nó không chỉ làm ấm lòng ngày mới, mà còn làm tăng thêm sự gắn kết giữa chính quyền và nhân dân. Tôi tin rằng từ những buổi cà phê sáng giản dị ấy, tình làng nghĩa xóm thêm khăng khít và niềm tin của chúng tôi vào chính quyền cũng được bồi đắp vững chắc hơn.



