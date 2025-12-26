Mở liên ngành mới, tinh gọn phương án tuyển sinh

Bước vào kỳ tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2026, hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam tiếp tục đứng trước áp lực thích ứng với thị trường lao động biến động nhanh và xu hướng chọn ngành ngày càng thực tế của thí sinh. Trong bối cảnh đó, hàng loạt trường ĐH đã chủ động mở ngành đào tạo mới, đồng thời điều chỉnh phương án tuyển sinh theo hướng linh hoạt, đa dạng.

Mở rộng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh

Đến ngày 25-12, gần 40 trường ĐH đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 với nhiều phương thức, tổ hợp xét tuyển đa dạng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm 2026 là làn sóng mở ngành đào tạo mới tại nhiều trường ĐH, tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao và khả năng thích ứng dài hạn. Thay vì phát triển ngành học đơn lẻ, các trường đang ưu tiên mô hình đào tạo liên ngành, kết hợp kiến thức chuyên môn với công nghệ, dữ liệu và kỹ năng số.

Học sinh tham dự chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” lần thứ 24 - năm 2025 tại tỉnh Long An (cũ) Ảnh: HOÀNG TRIỀU

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, cho biết năm 2026, trường mở 4 ngành mới, gồm: Ngôn ngữ Trung Quốc, công nghệ bảo hiểm, quản trị kinh doanh khách sạn, công nghệ thông tin.

Trường ĐH Hùng Vương TP HCM cũng dự kiến mở 3 ngành mới: Trí tuệ nhân tạo, điều dưỡng, công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông. Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM mở mới ngành an ninh mạng...

Song hành với việc mở ngành mới, phương án tuyển sinh ĐH năm 2026 cũng được các trường điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn, nhằm mở rộng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh và phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục.

ĐHQG TP HCM vừa thống nhất phương thức xét tuyển ĐH năm 2026 cho các trường thuộc hệ thống. Theo đó, định hướng tuyển sinh năm 2026, ĐHQG TP HCM cho biết tinh gọn phương thức, nâng trọng số từ kỳ thi đánh giá năng lực.

Cụ thể, phương thức tích hợp được thiết kế dựa trên sự kết hợp của 3 nhóm tiêu chí: kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả đánh giá năng lực và quá trình học tập THPT. Tỉ trọng giữa các tiêu chí được xác định theo dữ liệu thực tế của 3 năm gần nhất nhằm bảo đảm sự phù hợp giữa đầu vào và chất lượng đào tạo.

Bên cạnh đó, điểm cộng dành cho học sinh có thành tích nổi trội tại các trường chuyên và năng khiếu, với quy định chặt chẽ nhằm giữ sự công bằng giữa các nhóm thí sinh. Các đơn vị thành viên ĐHQG TP HCM vẫn được trao quyền tự chủ trong chi tiết triển khai nhưng phải tuân thủ khung chung và bảo đảm minh bạch, công khai toàn bộ quy trình.

ĐHQG TP HCM cho biết phương thức xét tuyển tổng hợp được hiểu là việc sử dụng một khung công thức xét tuyển thống nhất. Trong đó, thí sinh có thể tham gia xét tuyển thông qua các nguồn dữ liệu đầu vào khác nhau, như kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức, kết quả học bạ và các tiêu chí phù hợp khác theo quy định. Các tiêu chí này được kết hợp thông qua các trọng số và nguyên tắc quy đổi rõ ràng, công khai, minh bạch, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng của thí sinh và tạo thuận lợi trong tổ chức xét tuyển cho các cơ sở đào tạo.

Tại Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP HCM, phương thức xét tuyển tổng hợp đã được triển khai, áp dụng từ năm 2022. PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo, nhận xét phương thức này mang lại hiệu quả trong tuyển sinh khi đánh giá được toàn diện thí sinh. Thí sinh không thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức vẫn có thể tham gia xét tuyển nhờ việc quy đổi điểm thi tốt nghiệp THPT sang thành phần điểm thi đánh giá năng lực.

Từ năm 2026, ngoài xét tuyển thẳng theo quy định, Trường ĐH Công nghiệp TP HCM dự kiến chỉ sử dụng phương thức xét tuyển tổng hợp từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, học bạ… Trong khi đó, nhiều trường ĐH khác dự kiến vẫn sử dụng các phương thức xét tuyển như năm 2025.

Bỏ học bạ, giảm tổ hợp xét tuyển

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội cho hay từ năm 2026, nhà trường không sử dụng kết quả học tập bậc THPT (học bạ) khi tuyển sinh ĐH chính quy trong nước. Năm 2026, trường tuyển sinh 6 ngành đào tạo với tổng chỉ tiêu khoảng 3.000 sinh viên, quy mô giữ ổn định so với năm 2025.

Cùng với việc bỏ xét học bạ, Trường ĐH Kinh tế Hà Nội cũng điều chỉnh phương thức xét tuyển khi giảm số tổ hợp từ 8 còn 5, áp dụng thống nhất cho tất cả các ngành đào tạo chính quy trong nước. Các tổ hợp được sử dụng gồm D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh), C01 (toán, ngữ văn, vật lý), C04 (toán, ngữ văn, địa lý), C03 (toán, ngữ văn, lịch sử) và X01 (toán, ngữ văn, giáo dục kinh tế, pháp luật). So với năm 2025, 3 tổ hợp A01, D09 và D10 không còn được trường sử dụng khi tuyển sinh trong nước.

Đối với các chương trình đào tạo chính quy trong nước, Trường ĐH Kinh tế Hà Nội tuyển sinh bằng các phương thức gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực HSA do ĐHQG Hà Nội tổ chức và xét tuyển thẳng theo quy định. Riêng với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, nhà trường tiếp tục áp dụng nhiều phương thức xét tuyển, trong đó có xét học bạ hoặc xét kết hợp học bạ với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Trường ĐH Công nghệ - ĐHQG Hà Nội cũng vừa công bố chủ trương không sử dụng học bạ THPT trong tuyển sinh ĐH chính quy từ năm 2026. Thay vào đó, trường tập trung vào các phương thức xét tuyển khác, như điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA do ĐHQG Hà Nội tổ chức và xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế như SAT cho một số ngành đào tạo. Trường cũng dự kiến điều chỉnh, loại bỏ một số tổ hợp xét tuyển truyền thống nhằm phù hợp hơn với chương trình đào tạo và yêu cầu chất lượng đầu vào.

Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 có kế hoạch bỏ xét học bạ đối với 17 ngành đào tạo, chủ yếu là những ngành có mức độ cạnh tranh cao và thu hút nhiều thí sinh trong các năm trước. Riêng ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay không bỏ hoàn toàn xét học bạ nhưng dự kiến tiếp tục giảm tỉ lệ xét tuyển ở phương thức này.

Năm 2026, ĐH Kinh tế Quốc dân áp dụng 3 phương thức tuyển sinh, gồm xét tuyển thẳng dành cho các thí sinh thuộc diện chính sách theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những em đoạt giải ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc giành giải nhất trở lên tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT với 4 tổ hợp truyền thống gồm A00, A01, D01 và D07.

Thí sinh có chứng chỉ SAT từ 1.200 điểm hoặc ACT từ 26 điểm trở lên có thể tham gia xét tuyển trực tiếp. Thí sinh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn có thể xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT môn toán và một môn khác theo quy định của ĐH Kinh tế Quốc dân…

Khai màn "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026 Chiều nay, 26-12, Báo Người Lao Động tổ chức hội nghị tổng kết chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 24 - năm 2025 và phát động chương trình năm 2026; công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm "Đưa trường học đến thí sinh". Chương trình có sự tham gia của gần 100 đại biểu đại diện các cơ sở giáo dục - đào tạo ĐH, cao đẳng và đại diện các doanh nghiệp. Đây là dịp để Báo Người Lao Động tri ân những đóng góp miệt mài của đội ngũ chuyên gia, thành viên ban tư vấn các năm, các đơn vị hỗ trợ đồng hành. Suốt 24 năm qua, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" đã tổ chức hàng trăm buổi tư vấn trực tiếp, trực tuyến, ngày hội, tọa đàm, talkshow; kết hợp tư vấn cho học sinh và tập huấn kỹ năng hướng nghiệp cho giáo viên. "Đưa trường học đến thí sinh" không chỉ là một chương trình tư vấn mùa thi đơn thuần mà từ lâu đã trở thành một "thương hiệu" được Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường ĐH - cao đẳng, các đài truyền hình, các nhà đồng hành đặt niềm tin; được giáo viên, học sinh khắp các địa phương chờ đón. Tại hội nghị, các chuyên gia, đại diện các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp sẽ cũng nhìn lại chặng đường đã qua của chương trình, góp ý để chương trình ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Ban tổ chức cũng sẽ công bố các hoạt động chính của chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026 với nhiều đổi mới.



