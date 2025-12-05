HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Mở lối để tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Bài và ảnh: Bình Minh

Ngày 4-12, triển lãm - diễn đàn về công nghiệp hỗ trợ và hội nghị kết nối cung cầu chuỗi cung ứng năm 2025 đã diễn ra tại phường Bình Dương, TP HCM

 Sự kiện do Hiệp hội CNHT TP HCM (HASI) phối hợp với Tập đoàn Becamex, Trung tâm Thương mại Thế giới WTC Bình Dương, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP HCM, Sở Công Thương TP HCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC), Hiệp hội CNHT Việt Nam, Thaco Industries cùng các hội, hiệp hội tổ chức.

Là một trong những hoạt động kết nối lớn nhất của ngành CNHT trong năm, triển lãm quy tụ hơn 200 gian hàng, trưng bày hàng ngàn sản phẩm linh kiện, vật liệu và giải pháp từ các nhóm ngành: cơ khí - chế tạo, nhựa - cao su, điện - điện tử, in ấn - bao bì. Triển lãm - diễn đàn này được kỳ vọng tạo cầu nối mạnh mẽ giữa doanh nghiệp (DN) nội địa, DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các tập đoàn đa quốc gia đang dịch chuyển chuỗi sản xuất về khu vực Đông Nam Á.

Mở lối để tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu - Ảnh 1.

Các đại biểu dự khai mạc triển lãm - diễn đàn về công nghiệp hỗ trợ và hội nghị kết nối cung cầu chuỗi cung ứng năm 2025

Phát biểu khai mạc, ông Võ Sơn Điền, Chủ tịch HASI kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP HCM (HUBA), đánh giá Việt Nam đang đứng trước cơ hội mới khi dòng vốn FDI tiếp tục tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm 2025, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 21,5 tỉ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp chế biến - chế tạo chiếm 56%.

Theo ông Điền, Nghị định 205/2025 về phát triển CNHT vừa ban hành là nền tảng pháp lý quan trọng, hỗ trợ DN đầu tư vào sản xuất xanh, công nghệ mới và chuyển đổi số. "Triển lãm năm nay không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà là cơ hội để tăng cường kết nối B2B (DN với DN), B2G (DN với cơ quan nhà nước) và từng bước gia nhập hệ sinh thái cung ứng toàn cầu. Đây mới là bước khởi động chuỗi chương trình "tiếp lửa" cho CNHT trong những năm tới" - ông Điền khẳng định.

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, nhấn mạnh CNHT là nền tảng của công nghiệp hóa quốc gia. Trong bối cảnh tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe, DN Việt cần tăng tốc nâng chuẩn công nghệ, cải tiến chuỗi sản xuất và nâng năng lực quản trị. Sở Công Thương cam kết tiếp tục hỗ trợ DN CNHT tham gia liên kết vùng, tiếp cận vốn FDI và mở rộng thị trường.

Tại diễn đàn chuyên đề "Thúc đẩy CNHT Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu", bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC, nhìn nhận CNHT là nền tảng sống còn của công nghiệp vùng Đông Nam Bộ. Bà Lê Nguyễn Thiên Nga, Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược phát triển (IPADS), cho biết hiện Việt Nam có hơn 5.000 DN CNHT nhưng mới khoảng 30% đáp ứng đủ chuẩn quốc tế để tham gia sâu chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng chuẩn công nghệ, chất lượng và tiêu chuẩn xanh.

Các diễn giả cũng tập trung vào những rào cản lớn nhất mà DN CNHT đang đối mặt: chi phí logistics, yêu cầu chứng chỉ chất lượng, năng lực tự động hóa, chuyển đổi số và thiếu lao động kỹ thuật cao. Bà Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội CNHT Việt Nam, trình bày chiến lược nâng tỉ lệ nội địa hóa.

Ông Huỳnh Quang Nhung, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Thaco Industries, chia sẻ mô hình sản xuất thông minh và bài học kết nối chuỗi cung ứng. Ông Đặng Tấn Đức, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Becamex, giới thiệu hệ sinh thái khu công nghiệp công nghệ cao Bình Dương, định hình chuẩn mới cho phát triển vùng...Các diễn giả còn trao đổi về năng lực quản trị, tiêu chuẩn kỹ thuật, chi phí logistics, yêu cầu và mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số của DN CNHT.

Dịp này, lễ ký kết hợp tác giữa HASI cùng Hiệp hội Sản xuất - Công nghiệp Bắc Ninh, Hiệp hội CNHT Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, Hiệp hội Xây dựng - Vật liệu Xây dựng TP HCM, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM và Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn cũng đã diễn ra.


