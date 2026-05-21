Mở lối giảm ùn tắc quanh cảng từ trên cao

Hệ thống logistics của TP HCM đang đứng trước áp lực quá tải cực kỳ nghiêm trọng, nhất là tại cảng Cát Lái - nơi xử lý gần một nửa lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước.

Thực trạng đáng lưu tâm

Cảng Cát Lái liên tục hoạt động vượt xa công suất thiết kế, mức tải thường xuyên chạm ngưỡng 115% - 120%. Hậu quả là tình trạng ùn tắc kéo dài; các tàu chờ cập cảng mất từ 48 giờ, cá biệt lên đến 6 ngày, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, gia tăng khổng lồ chi phí logistics và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, các tuyến huyết mạch dẫn vào cảng như Nguyễn Thị Định, cầu Cát Lái hay trục đường Nguyễn Hữu Thọ liên tục rơi vào cảnh ách tắc. Lượng xe container ồ ạt đổ về khiến thời gian quay vòng của xe tải trung bình kéo dài 4 - 8 giờ. Sự trì trệ này không chỉ tàn phá môi trường bởi lượng khí thải khổng lồ mà còn làm giảm năng suất vận chuyển của doanh nghiệp.

Đồng thời, tiến độ phát triển các tuyến đường chiến lược liên vùng vẫn diễn ra rất chậm chạp do vướng mắc thủ tục pháp lý rườm rà và thiếu đồng bộ trong quy hoạch. Nếu không sớm được tháo gỡ bằng các giải pháp đa phương thức, các tuyến huyết mạch này sẽ nhanh chóng biến thành điểm nghẽn cố hữu. Chuỗi cung ứng liên vùng sẽ đối mặt với nguy cơ tê liệt, ngăn cản TP HCM phát huy tối đa tiềm năng kinh tế to lớn.

Cảng Cát Lái (TP HCM) liên tục hoạt động vượt xa công suất thiết kếẢnh: HOÀNG TRIỀU

Lối thoát từ không trung

Để phá vỡ điểm nghẽn logistics hiện tại, hệ thống cáp treo hàng hóa (TUV) nổi lên như một giải pháp mang tính cách mạng. TUV vận hành thông qua các khoang hàng treo trên không, chạy dọc theo mạng lưới cáp vững chắc trên các trục đường chiến lược, kết nối từ khu công nghiệp, cảng biển đến các trung tâm phân phối.

Ưu điểm vượt trội của TUV là giải phóng dòng chảy hàng hóa khỏi đường bộ. Thay vì chen chúc trên mặt đất, các khoang hàng sức tải 30 tấn - tương đương một xe container - sẽ di chuyển trơn tru trên không gian tách biệt. Kẹt xe do xe tải lưu thông sẽ được loại bỏ triệt để. Mọi khoang chở hàng đều trang bị công nghệ tự động, tự tính toán tốc độ, hướng đi linh hoạt. Điều này cho phép áp dụng phương thức phân phối "just-in-time", rút ngắn thời gian lưu kho và mang lại lợi thế cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp.

Về bài toán kinh tế, chi phí xây dựng hệ thống TUV chỉ bằng khoảng 1/10 so với việc đầu tư metro. Tốc độ thi công đạt mức kỷ lục, trung bình hoàn thiện 1 km/tháng nhờ không phải giải phóng mặt bằng phức tạp hay đòi hỏi quỹ đất lớn. Phần lớn trang thiết bị, máy móc vận hành đều có thể chế tạo, lắp ráp trực tiếp tại nội địa. Điều này giúp thành phố chủ động nguồn lực, tiết kiệm đáng kể ngân sách nhập khẩu và tạo cú hích thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước vươn mình mạnh mẽ.

Rẻ cho kinh tế, sạch cho môi trường

Việc tích hợp công nghệ TUV vào bản đồ quy hoạch logistics toàn vùng không phải là viễn cảnh xa xôi mà đã có minh chứng thực tiễn sinh động. Tại Colombia, các thành phố như Medellín và Bogotá đã vận hành rất thành công cáp treo đô thị ở địa hình đồi núi phức tạp, phục vụ hàng chục triệu lượt khách. Tại Nhật Bản, siêu dự án "Autoflow Road" dài 500 km nối Tokyo và Osaka cũng đang tiên phong cho xu hướng vận tải hàng hóa tự động nhằm giảm thiểu ách tắc. Các mô hình này đã khẳng định rõ tính khả thi của công nghệ vận chuyển trên cao.

Áp dụng vào bối cảnh thực tiễn TP HCM, hệ thống TUV cho thấy sự thích ứng hoàn hảo. Thành phố nổi bật bởi mật độ dân số đông đúc, kênh rạch chằng chịt và đường sá nội đô hẹp. Các trụ bê-tông TUV dễ dàng xây dựng vượt qua địa hình sông ngòi, kết nối trực tiếp các trung tâm logistics tại Bình Dương, Đồng Nai với cảng Cát Lái và sân bay Long Thành mà không phá vỡ cảnh quan đô thị hiện hữu.

Hơn thế nữa, TUV là mảnh ghép quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn siêu đô thị xanh. Bằng cách vận hành hoàn toàn bằng điện và kết hợp hệ thống pin mặt trời, TUV bảo đảm tiêu chí không phát thải trực tiếp. Nếu thay thế được 50% khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ, lượng phát thải khí CO2, NOx và bụi mịn PM2.5 có thể giảm mạnh 30% - 40%. Bầu không khí sẽ được cải thiện đáng kể, giảm thiểu tiếng ồn của xe cơ giới, góp phần nâng tầm chất lượng sống văn minh, hiện đại.

Ngày chở người, đêm chở hàng Để tối ưu hóa giá trị mang lại, hệ thống TUV tại TP HCM có thể được thiết kế theo một mô hình đa nhiệm, phục vụ song song nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách. Sự kết hợp linh hoạt này mang lại những lợi ích cốt lõi vượt trội sau đây: Thứ nhất, tối ưu hóa không gian và tiết kiệm chi phí: Thay vì phải đầu tư ngân sách cho hai hệ thống riêng biệt, TUV phức hợp tận dụng triệt để không gian trên cao, giúp tiết kiệm 60% - 70% tổng chi phí đầu tư hạ tầng giao thông toàn vùng. Thứ hai, điều phối vận hành linh hoạt theo thời gian thực: Hệ thống tự động ưu tiên khoang hành khách vào các khung giờ cao điểm để giảm thiểu kẹt xe, đồng thời tối đa hóa luồng khoang chở hàng vào ban đêm, khai thác triệt để 100% công suất mạng lưới. Thứ ba, khả năng thích ứng với quy mô mở rộng vùng: Cấu trúc module linh hoạt của TUV cho phép dễ dàng mở rộng, nối dài các tuyến nhằm bắt kịp tốc độ đô thị hóa nhanh chóng khi TP HCM liên kết với các vùng kinh tế phụ cận trong định hướng phát triển tương lai.



