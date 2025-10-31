HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Mở ngăn kéo bảo tàng, phát hiện loài quái thú khổng lồ mới

Anh Thư

(NLĐO) - Một thành viên mới của dòng họ Sauropod - hội tụ những loài quái thú vĩ đại nhất thế giới - đã được xác định từ một mẫu vật bị lãng quên.

Viết trên tạp chí khoa học Palaeontologia Electronica, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ John Whitlock từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Carnegie (Mỹ) đã mô tả một loài quái thú chưa từng được biết đến, đã lang thang trên Trái Đất tận 150-151 triệu năm trước, tức gần cuối kỷ Jura.

Phần còn lại của con quái thú này đã bị bỏ quên trong ngăn kéo - theo nghĩa đen - suốt hơn 1 thế kỷ.

Mở ngăn kéo bảo tàng, phát hiện loài quái thú khổng lồ mới - Ảnh 1.

Ảnh đồ họa mô tả quái thú Athenar bermani khi còn sống - Ảnh: DINO ANIMALS

Theo Sci-News, loài mới được đặt tên là Athenar bermani, từng lang thang ở khu vực nay là bang Utah - Mỹ.

Một mảnh xương hóa thạch của nó đã được đánh dấu là "mẫu vật 2655", lưu giữ tại một ngăn kéo của bảo tàng mà tiến sĩ Whitlock làm việc.

Theo ghi chép, mẫu vật được thu thập vào năm 1913 trong các tảng đá thuộc thành hệ Morrison tại Mỏ đá Carnegie ở Khu di tích Quốc gia Khủng long (Mỹ).

Loài mới này được xếp vào chi Diplodocus của dòng họ khủng long chân thằn lằn Sauropod (khủng long thuộc họ Sauropoda).

Mẫu vật gồm một phần hộp sọ đã thể hiện rõ những chi tiết đặc trưng của Diplodocus cũng như các đặc điểm cho thấy nó là một loài khác biệt so với các loài cùng chi từng được biết đến trước đây.

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa mô tả được cụ thể kích cỡ, trọng lượng và vẻ ngoài của con vật. Tuy nhiên các loài sauropod nói chung đều là các sinh vật khổng lồ và nặng nề, với chiếc cổ dài, đuôi dài, 4 chân to như cột đình và là những sinh vật ăn cỏ hiền lành.

Đại diện nổi tiếng nhất của nhóm khủng long này là các loài thuộc chi "thằn lằn hộ pháp" Titanosaurus, nặng hàng chục tấn và dài hàng chục mét, là những động vật trên cạn lớn nhất từng được biết đến.

