Mở ra động lực phát triển mới cho Hải Phòng

Ngày 26-9, Tập đoàn Vingroup khởi công dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp (KCN) Tân Trào giai đoạn 1 (KCN Tân Trào) cùng dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.



Trung tâm công nghiệp kiểu mẫu

Dự án KCN Tân Trào do Công ty CP Đầu tư KCN Vinhomes Hải Phòng đầu tư, có diện tích gần 227 ha, tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương (TP Hải Phòng), tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỉ đồng.

Dự án xây dựng trong 5 năm, từ nay đến hết quý II/2030, khi hoàn thành sẽ trở thành trung tâm lớn về công nghiệp - công nghệ mới với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, thu hút đầu tư đa ngành, góp phần gia tăng sức hút đầu tư cho Hải Phòng và trở thành trung tâm công nghiệp kiểu mẫu của cả nước.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong KCN Tân Trào, do Liên danh nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Công ty CP Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng vốn hơn 178.000 tỉ đồng, xây dựng trong 5 năm, vận hành cuối năm 2030, cung cấp khoảng 9,6 tỉ KWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỉ KWh/năm (giai đoạn 2), vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn KCN Tân Trào vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và giảm phụ thuộc các nguồn năng lượng truyền thống.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết KCN Tân Trào đồng bộ với Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng là mô hình phát triển đồng bộ mà Vingroup kỳ vọng sẽ nhân rộng, góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hai dự án này khẳng định quyết tâm của Vingroup đồng hành cùng Chính phủ trong bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch xanh và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, chia sẻ 2 dự án khẳng định chính sách ưu việt trong thu hút đầu tư vào khu kinh tế. Dự án hạ tầng KCN Tân Trào (giai đoạn 1) phát triển theo mô hình KCN xanh, sinh thái, công nghệ cao sẽ trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Nam thành phố. Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng khi hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, hạn chế phát thải khí nhà kính, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi năng lượng sạch, cũng như cam kết của Việt Nam tại COP26 với mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng Ảnh: TTXVN

Khởi công thì phải làm

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hải Phòng khởi công 2 dự án có ý nghĩa rất quan trọng.

Thủ tướng cho biết chúng ta đang tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỉ trọng nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào tăng trưởng xanh, tăng trưởng số, tăng trưởng tuần hoàn và tăng trưởng sáng tạo. Đây là thay đổi rất căn bản. Phải dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát triển, thúc đẩy quá trình phát triển nhanh, bền vững, đồng thời tạo cơ hội, tạo điều kiện để phát triển đất nước độc lập, tự chủ và chủ động chiến lược.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đã khởi công thì phải làm, nói là làm, không thể không làm. Hải Phòng phải có nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện, tạo cơ hội, giải quyết các thủ tục cần thiết khác nhanh, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, tất cả vì lợi ích chung, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

"Tôi muốn 2 công trình khởi công hôm nay làm sao phải nhanh, thu hút đầu tư có chọn lọc, thu hút đầu tư công nghệ cao; nhà máy điện khí này là tổ hợp rất lớn, số vốn đầu tư tương đối nhiều. Tôi mong làm nhanh các thủ tục, kết hợp nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao công nghệ, từng bước làm chủ công nghệ" - Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng.

Thu hút có chọn lọc Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ trong 2 dự án này đều có mục tiêu góp phần phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài. Thu hút đầu tư nước ngoài bây giờ xác định là không phải thu hút đầu tư bằng mọi giá, mọi cách, mà thu hút có chọn lọc. Thủ tướng hoan nghênh Hải Phòng nhanh chóng thực hiện các chủ trương của Đảng, thu hút nguồn vốn đầu tư vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời mong muốn đầu tư chọn lọc, đầu tư làm sao có công nghệ cao, có chuyển giao công nghệ, có đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp vào quản trị quốc gia. Cùng với đó là phát triển năng lượng xanh, đây là xu thế không thể đảo ngược.



