Mở ra hướng tiếp cận mới trong đào tạo, nghiên cứu

Sáng 19-11, tham dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ĐH Văn Khoa (1945 - 2025) và 30 năm Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội (1995 - 2025), Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn là cơ sở giáo dục đại học có lịch sử lâu đời, nơi khai sinh nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn hiện đại đầu tiên của Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, các ngành khoa học xã hội và nhân văn được xác định là nền tảng cho phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, vì vậy, trường cần tiếp tục đi đầu trong nghiên cứu và đào tạo khoa học cơ bản, góp phần giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa nền tảng, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã tới thăm, làm việc và chúc mừng Trường ĐH Y Hà Nội nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phó Thủ tướng gửi lời chúc mừng tới đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, y - bác sĩ cùng sinh viên ngôi trường y khoa lâu đời nhất Việt Nam với 123 năm xây dựng và phát triển.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tham quan khu trưng bày thành tựu của Trường ĐH Y Hà NộiẢnh: NGỌC DUNG

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đánh giá cao tỉ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ, việc phát triển chương trình đào tạo, mở mới các mã ngành và nâng cấp Bệnh viện ĐH Y Hà Nội. Trường cũng thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính nhóm 2 và mở rộng hợp tác quốc tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ này, Trường ĐH Y Hà Nội là đối tượng thụ hưởng nhiều chính sách quan trọng của Bộ Chính trị. Nếu trường tiếp tục hợp tác quốc tế và công bố các công trình khoa học, sẽ hưởng ưu đãi từ nghị quyết về hội nhập quốc tế; các chính sách từ nghị quyết về giáo dục và nghị quyết về y tế cũng tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng y học. Nếu tăng cường hợp tác với các cơ sở y tế tư nhân, trường sẽ được hưởng thêm các ưu đãi.

Phó Thủ tướng tin tưởng với bề dày truyền thống 123 năm, Trường ĐH Y Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trước đó, GS-TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết trong 5 năm qua, trường đã nâng quy mô đào tạo từ 11.700 lên 16.000 sinh viên, học viên, tăng 35,8%. Trường được Times Higher Education xếp hạng nhóm 801 - 1.200 thế giới và tốp 501 - 600 các trường đại học y khoa hàng đầu, với mục tiêu lọt vào tốp 100 đại học tốt nhất châu Á vào năm 2035.

GS-TS Nguyễn Hữu Tú cũng đề xuất Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng cơ chế đặc thù, cho phép chuyển đổi mô hình thành ĐH Khoa học Sức khỏe đa ngành; kiến nghị cấp kinh phí và hỗ trợ học tập cho bác sĩ nội trú, đồng thời điều chỉnh chính sách miễn, giảm học phí cho 6 nhóm chuyên ngành khó tuyển gồm: Tâm thần, phẫu thuật tạo hình, lao, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu.



