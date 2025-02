Mở rộng điều tra, triệu tập nhiều cán bộ liên quan vụ sai phạm ở dự án sân bay Long Thành

Sau khi bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Long Thành Lê Văn Tiếp vào ngày 10-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã triệu tập nhiều cán bộ thẩm định hồ sơ đất đai để điều tra mở rộng vụ đền bù, hỗ trợ, tái định cư dự án sân bay Long Thành.

Người dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ sau khi giao đất để chính quyền làm dự án sân bay Long Thành

Theo tìm hiểu, cơ quan điều tra đã triệu tập một số cán bộ ở UBND xã Bình Sơn và một số công chức, viên chức ở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành đã tham gia xét duyệt hồ sơ đền bù dự án sân bay.

Việc cơ quan điều tra triệu tập nhiều cán bộ làm công tác đền bù để làm rõ có hay không việc trục lợi khi thẩm định hồ sơ, chi tiền đền bù, hỗ trợ và duyệt các suất tái định cư.

Liên quan sai phạm tại dự án sân bay Long Thành, cuối năm 2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Phạm Viết Mạnh (31 tuổi, TP Biên Hòa, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành) để điều tra về hành vi nhận hối lộ và bị can Nguyễn Tấn Biên (46 tuổi, cán bộ địa chính - xây dựng xã Lộc An, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một góc khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn nơi người dân nhường đất làm sân bay Long Thành

Tiếp đó, công an khởi tố thêm 4 bị can khác là Vũ Đức Công (công chức địa chính xã Bình Sơn, huyện Long Thành), Nguyễn Thanh Văn (trưởng ấp Suối Trầu 3, xã Bình Sơn) và Nguyễn Thị Ngọc Hân (ngụ huyện Long Thành), Nguyễn Hải Lăng (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cơ quan điều tra xác định 4 người trên có liên quan sai phạm trong việc định giá tài sản trên đất khi bồi thường đất làm dự án sân bay Long Thành.