Mở rộng không gian hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 5-5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ đến ngày 7-5 theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Ấn Độ trên cương vị mới, diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2016 - 2026).

Tạo thêm động lực cho quan hệ song phương

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Nguyễn Thanh Hải cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử. Lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước của Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ. Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp và Quốc hội kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Điều này thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Ấn Độ - nước bạn bè thân thiết và Đối tác chiến lược toàn diện.

Trong bối cảnh cả Ấn Độ và Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và tình hình thế giới, khu vực có nhiều chuyển biến sâu sắc, đây là cơ hội để lãnh đạo hai nước cùng định hình hợp tác trong giai đoạn mới. Chuyến thăm là cơ hội để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa lãnh đạo hai nước và quan hệ giữa hai đảng cầm quyền. Đây cũng là cơ hội rất tốt để tăng cường kết nối toàn diện giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước và giữa các doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, trong đó có các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước.

Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Hải, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn và nâng tầm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước ở khu vực và trên thế giới. Còn theo Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa, Chính phủ Ấn Độ đặc biệt coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Ấn Độ và các cuộc gặp với những lãnh đạo cấp cao sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương, vốn đã rất mạnh mẽ và năng động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại Mỹ ngày 23-9-2024 ở TP New YorkẢnh: TTXVN

Tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới

"Đối với quan hệ Ấn Độ - Việt Nam, có thể nói "bầu trời không phải là giới hạn". Đây là một mối quan hệ năng động, hướng tới tương lai và có tầm nhìn dài hạn. Tình hữu nghị giữa hai nước được xây dựng trên các giá trị chung, niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Đã đến lúc chúng ta chung tay chuyển đổi những giá trị chung này thành kết quả cụ thể. Hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả khi các nhà lãnh đạo hai bên gặp nhau tại Delhi" - Đại sứ W. Sherpa kỳ vọng.

Ấn Độ hiện nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Hợp tác kinh tế - thương mại tăng trưởng rất tích cực, với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 15 - 16 tỉ USD/năm trong giai đoạn gần đây. Tính đến cuối năm 2025, Ấn Độ có 473 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 1,1 tỉ USD. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu mở rộng sự hiện diện tại Ấn Độ với các dự án quy mô lớn, tiêu biểu là dự án sản xuất xe điện tại bang Tamil Nadu với kế hoạch đầu tư lên tới hàng tỉ USD.

Đặc biệt, Việt Nam và Ấn Độ đang mở rộng mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch và dữ liệu vệ tinh. Bên cạnh đó, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân của hai nước cũng đang có bước phát triển mạnh mẽ. "Việt Nam là một đối tác quan trọng, chủ chốt trong chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ và trong tầm nhìn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chúng ta cần tìm các lĩnh vực hợp tác mới như công nghệ thông tin và truyền thông, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, an ninh mạng, AI, lượng tử, dược phẩm, cũng như ô tô, vận tải và kết nối. Chính phủ Ấn Độ là đối tác sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hiện thực hóa và tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới, mang lại lợi ích cho người dân và xã hội hai nước" - Đại sứ W. Sherpa nhấn mạnh.

Nhận lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 đến 8-5.



