Gác lửng- giải pháp mở rộng không gian sống

Không chỉ gia tăng diện tích sử dụng, gác lửng còn giúp phòng khách trở nên ấn tượng, thoáng đãng.

Chỉ cần chiều cao trần khoảng 4 m trở lên, bạn đã có thể "nhân đôi" công năng cho ngôi nhà mà không thay đổi kết cấu.

Tùy vào nhu cầu, gác lửng có thể trở thành phòng ngủ phụ, góc làm việc, thư viện mini hoặc nơi lưu trữ tiện lợi. Không gian phòng khách có gác lửng luôn tạo cảm giác cao ráo, mở rộng tầm nhìn. Khi kết hợp với lan can kính, cầu thang gỗ hoặc đèn trần thiết kế độc đáo, phòng khách không chỉ là nơi tiếp khách mà còn trở thành điểm nhấn nghệ thuật trong toàn bộ căn nhà.

Bạn có thể chọn thiết kế gác lửng hiện đại, tối giản hay mang hơi hướng Zen Nhật Bản. Thêm kệ sách, cây xanh, bàn trà nhỏ là đủ biến gác lửng thành "góc chill" lý tưởng.

Chi phí thiết kế gác lửng phù hợp với gia đình trẻ hoặc người mới lập nghiệp. Trong những ngôi nhà nhỏ nơi thành phố, một thiết kế gác lửng thông minh có thể mở ra không gian sống lớn hơn cả mong đợi.