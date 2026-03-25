Thời sự

Mở thêm đường nối "biển" và "hoa"

Bài và ảnh: Trường Nguyên

Việc xây dựng đường cao tốc Nha Trang - Đà Lạt giúp tăng phương án kết nối giữa 2 địa phương nổi tiếng về du lịch cũng như tránh nhiều nguy cơ trong mùa mưa bão

Ngày 24-3, men theo Quốc lộ 27C, phóng viên di chuyển qua khu vực đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Những hình ảnh về vụ tai nạn gây tổn thất nặng nề hồi cuối năm 2025 bỗng hiện rõ trong trí nhớ.

Ký ức buồn

Tại đoạn Km45 Quốc lộ 27C này, đêm 16-11-2025, một xe khách di chuyển hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang bất ngờ bị đá tảng và đất cát từ trên cao rơi trúng. Sự việc khiến 6 người thiệt mạng, 19 người bị thương. Một số hãng xe lớn nối Nha Trang - Đà Lạt sau đó phải dừng khai thác hoặc thay đổi lộ trình xa hơn, giá vé cao hơn.

Ngoài tai nạn trên, đợt mưa bão kéo dài liên tục từ tháng 11 đến tháng 12-2025 còn gây nên nhiều điểm sạt lở khác làm phương tiện mắc kẹt. Lực lượng chức năng 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng đã nỗ lực thông tuyến đèo này trở lại.

- Ảnh 1.

Quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê là cung đường chính nối Nha Trang - Đà Lạt hiện nay

Dù vậy, trong khoảng thời gian dài, cảm giác bất an khi lưu thông trên đèo Khánh Lê vào mùa mưa bão luôn hiện hữu với bất cứ ai. Và mỗi khi đèo Khánh Lê xảy ra sạt lở, các hoạt động giao thương, du lịch giữa phố biển Nha Trang với phố hoa Đà Lạt bị ảnh hưởng xấu khi du khách muốn đi lại giữa hai nơi mang tâm trạng e dè và thay đổi kế hoạch.

Anh Đ.S.Q, quản lý chuỗi khách sạn lớn ở Đà Lạt, cho hay trong đợt mưa bão cuối năm 2025, hơn 1/3 lượng khách đã hủy đặt phòng với lý do đường đi bị sạt lở hoặc nguy cơ sạt lở. Nhiều nhất trong số đó là du khách từ Nha Trang.

Một tuyến cao tốc mở ra nhiều cung đường

Để kết nối Khánh Hòa - Lâm Đồng, đặc biệt là 2 điểm du lịch nổi tiếng là phố biển Nha Trang - phố hoa Đà Lạt, 2 địa phương đã thống nhất đề xuất đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Nha Trang - Đà Lạt. Gần đây nhất, ngày 23-3, Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai dự án này.

Dự án có chiều dài hơn 80 km, vốn đầu tư trên 25.000 tỉ đồng, giai đoạn xây dựng là 2026 - 2028. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 đô thị còn khoảng 2 giờ thay vì 3 - 4 giờ như hiện nay, tăng thêm tiềm năng khai thác lợi thế du lịch đặc thù "hoa và biển" tại 2 đô thị nổi tiếng của Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Bên cạnh việc phá thế gần như duy nhất kết nối Nha Trang - Đà Lạt của Quốc lộ 27C, giảm ùn tắc và nguy hiểm tính mạng người dân…, tuyến cao tốc còn kết nối với các đoạn cao tốc đang được đầu tư như Liên Khương - Prenn, Bảo Lộc - Liên Khương, Bảo Lộc - Tân Phú. Qua đó, tạo nên trục liên kết mới giữa trung tâm Tây Nguyên, vùng Nam Trung Bộ với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam là Đồng Nai - TP HCM.

Với dự án này, 2 tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đề nghị Thủ tướng ưu tiên bố trí vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 và giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án PPP.

"Dự án đường cao tốc Nha Trang - Đà Lạt không chỉ là tuyến đường kết nối du lịch giữa phố biển Nha Trang với phố hoa Đà Lạt mà còn khai thông động lực tăng trưởng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên" - anh Trung (29 tuổi, một người dân nơi dự án đi qua) nhận xét, đồng thời bày tỏ sự chờ đợi tuyến đường hoàn thành, sớm phát huy hiệu quả. 

Đã xử lý nhiều vấn đề trên 2 tuyến cao tốc

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 - Bộ Xây dựng vừa cho biết các vấn đề phát sinh trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã được xử lý.

Theo đó, hoạt động tại các trạm thu phí cơ bản ổn định, phương tiện qua lại thuận lợi hơn, những hạng mục còn lại, nhất là hệ thống camera hậu kiểm, sẽ tiếp tục được hoàn thiện.

Tương tự, trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, hệ thống thu phí ETC cơ bản vận hành ổn định sau khi khắc phục các lỗi kỹ thuật ban đầu. Tuy nhiên, bài toán bảo đảm vận hành bền vững vẫn còn đặt ra.

- Ảnh 3.

Trạm thu phí ETC tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại nút giao Chợ Lầu, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: CHÂU TỈNH

Trước đó, sau khi đưa vào khai thác và triển khai thu phí không dừng, 2 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây liên tục phát sinh nhiều bất cập. Hệ thống ETC gặp hàng loạt trục trặc như không nhận diện được thẻ, không ghi nhận hành trình phương tiện, nhận diện biển số chưa chính xác.

Ngoài ra, một số đoạn tuyến chưa hoàn thiện hệ thống chiếu sáng tại khu vực trạm thu phí và nút giao khiến việc lưu thông ban đêm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đáng nói, trên tuyến Vĩnh Hảo - Phan Thiết ghi nhận tình trạng hư hỏng mặt đường cục bộ, bong tróc tại một số vị trí. Không chỉ vậy, xuất hiện tình trạng tài xế tùy tiện tấp xe vào các đường dẫn để nghỉ ngơi…

C.Tỉnh


Diện mạo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày thông xe

(NLĐO)- Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn từ nút giao Long Thành đến Quốc lộ 56 được đề xuất thông xe vào ngày 30-3

Tàu cao tốc Thăng Long tăng gấp đôi chuyến, giảm giá vé chặng Vũng Tàu - Côn Đảo

(NLĐO)- Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp hè, tàu cao tốc Thăng Long tăng gấp đôi chuyến tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo từ 15-4, đồng thời giảm giá vé.

Vun bồi sức mạnh cho siêu đô thị (*): Thế trận giao thông liên vùng

TP HCM chú trọng khơi thông huyết mạch giao thông thông qua các dự án lớn mang tính chất liên vùng. Qua đó, góp phần để kinh tế, xã hội phát triển toàn diện

