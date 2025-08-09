HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Mở toang các cửa ngõ bằng loạt dự án ngàn tỉ đồng

THU HỒNG - NGỌC QUÝ

Loạt dự án giao thông lớn khởi công từ tháng 8-2025 được kỳ vọng sẽ giải tỏa ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ huyết mạch của TP HCM

Diện mạo giao thông TP HCM sắp có bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng loạt công trình trọng điểm như cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (mở rộng), cao tốc TP HCM - Mộc Bài, cầu Nguyễn Khoái… sẽ chính thức khởi công trong tháng 8-2025, tháo gỡ các "nút thắt" ùn tắc và tăng cường kết nối liên vùng.

Khởi công 2 dự án huyết mạch trong tháng 8

Hai cửa ngõ huyết mạch của TP HCM là phía Đông (khu vực nút giao An Phú) và phía Tây Bắc (Quốc lộ 22) đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Xe container và xe tải thường xuyên ken đặc, di chuyển chậm chạp gây ùn tắc kéo dài, ô nhiễm và ảnh hưởng lớn đến thời gian, chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, tình trạng này sắp được cải thiện.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông TP HCM), ngày 19-8-2025, TP HCM sẽ khởi công dự án mở rộng tuyến chính cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ Vành đai 2 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dài 21 km. Đây là tuyến huyết mạch nối trung tâm thành phố với sân bay Long Thành và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Mở toang các cửa ngõ bằng loạt dự án ngàn tỉ đồng - Ảnh 1.

Khu vực cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn hướng về nút giao An Phú thường xuyên ùn ứ. Ảnh: ANH VŨ

Với tổng mức đầu tư hơn 15.700 tỉ đồng, tuyến đường sẽ được nâng cấp từ 4 lên 8 làn xe ở đoạn từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 và lên 10 làn xe ở đoạn từ Vành đai 3 đến nút giao Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự án do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2026, đồng bộ với thời điểm sân bay Long Thành đi vào hoạt động giai đoạn 1.

Song song với tuyến chính, Ban Giao thông TP HCM cho biết thành phố cũng đang chuẩn bị khởi công dự án mở rộng đường dẫn cao tốc, đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2, dài khoảng 3,2 km. Tuyến đường này hiện chỉ có 4 làn xe và thường xuyên quá tải. Khi hoàn thành, mặt đường sẽ rộng 36 m với 8 làn xe. Hai cây cầu trên tuyến là Mương Kênh và Đỗ Xuân Hợp cũng được mở rộng tương ứng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 915 tỉ đồng từ ngân sách TP HCM, dự kiến khởi công vào tháng 9-2025 và hoàn thành cơ bản trong năm 2026 để kịp phục vụ sân bay Long Thành. Dù là hạng mục độc lập, công trình này vẫn được xem là mắt xích quan trọng trong hệ thống giao thông khu Đông thành phố.

Chia sẻ thêm tin vui, đại diện Ban Giao thông TP HCM cho biết cũng trong ngày 19-8-2025, TP HCM sẽ khởi công dự án cao tốc TP HCM - Mộc Bài. Tuyến đường dài hơn 50 km, có tổng vốn đầu tư hơn 16.700 tỉ đồng theo hình thức PPP. Tuyến có điểm đầu nối với Vành đai 3, điểm cuối tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120 km/giờ. Công trình sẽ giúp giảm tải cho Quốc lộ 22 và tạo ra trục kết nối chiến lược giữa TP HCM với các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Lễ khởi công sẽ bắt đầu bằng các hạng mục như rà phá bom mìn, làm đường tạm, di dời hạ tầng kỹ thuật; việc thi công chính thức dự kiến bắt đầu từ năm 2026 và hoàn thành vào cuối năm 2027.

Sắp làm cầu Nguyễn Khoái, nút giao Ngã tư Đình

Cùng với các tuyến cao tốc, nhiều tuyến đường dân sinh giảm tải cho khu vực sẽ được chính quyền thành phố đầu tư, nâng cấp trong năm 2025.

Trong đó, cầu đường Nguyễn Khoái giúp giảm tải áp lực giao thông cho tuyến Nguyễn Tất Thành, tăng kết nối khu Nam và trung tâm TP HCM được người dân chờ đợi hơn 10 năm nay.

Theo Ban Giao thông TP HCM, dự án cầu đường Nguyễn Khoái dự kiến khởi công đầu tháng 11-2025, hoàn thành quý IV/2027. Đến nay, Ban Giao thông TP HCM đã tạm ứng 929 tỉ đồng cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 4 cũ. Công tác chi trả bồi thường cho người dân đang được triển khai, hiện nay, một số hộ dân nhận bồi thường đã tháo dỡ nhà cửa, bàn giao cho địa phương. Dự kiến hoàn tất việc bồi thường và bàn giao mặt bằng vào tháng 10 tới.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.720 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Ngoài ra, sẽ xây dựng đường đầu cầu dài hơn 1 km, đường gom Nguyễn Khoái dài 626 m, 2 đường gom bên đường Hoàng Trọng Mậu dài 222 m. Khi hoàn thành, dự án sẽ giảm áp lực giao thông cho khu vực, đồng thời tăng cường kết nối giữa khu Nam và trung tâm TP HCM.

Ngoài cầu đường Nguyễn Khoái, dự án xây dựng nút giao Ngã tư Đình (giao Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Quá) tuy quy mô không lớn nhưng cũng được người dân mong ngóng.

Đây là nút giao có tình hình giao thông phức tạp, thường xuyên ùn ứ và nguy cơ tai nạn cao do lượng phương tiện trên Quốc lộ 1 luôn đông đúc.

Theo Ban Giao thông TP HCM, đơn vị này vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu xây lắp với đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty CP Xây lắp thương mại Delta - Công ty TNHH Quang Cảnh Xanh với giá hơn 151 tỉ đồng. Dự kiến khởi công dự án vào ngày 19-8 tới.

Dự án nút giao Ngã tư Đình có tổng mức đầu tư 397 tỉ đồng, theo đó sẽ xây dựng cầu vượt bằng bê-tông cốt thép chạy dọc theo Quốc lộ 1. Cầu có chiều dài và đường dẫn hơn 433 m với 4 làn xe. Cùng với đó, sẽ có đường gom hai bên dài khoảng 600 m, từ 2 đến 3 làn xe mỗi bên, kết hợp cải tạo bán kính rẽ tại các nhánh ra vào nút giao nhằm bảo đảm tầm nhìn và an toàn giao thông. 

