HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Mở trục phát triển mới phía Đông TP HCM

BÍCH NGỌC - NGUYỄN TUẤN

Lần đầu tiên, khu vực Đông Nam Bộ hình thành trục liên kết đồng bộ giữa cảng biển quốc tế, sân bay quốc tế và hệ thống cao tốc

Sau nhiều năm chờ đợi, chiều 18-5, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức thông xe toàn tuyến, mở ra kỳ vọng về một trục phát triển chiến lược phía Đông TP HCM.

Tháo "nút thắt" cho vùng kinh tế trọng điểm

Nhiều năm qua, Quốc lộ 51 luôn trong tình trạng quá tải khi vừa phải "gánh" lượng xe container phục vụ cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch giữa TP HCM, Đồng Nai với các đô thị biển như Vũng Tàu, Long Hải hay Bình Châu. Những dòng xe nối dài, đặc biệt vào cuối tuần hoặc cao điểm lễ, Tết, không chỉ khiến việc di chuyển trở nên mệt mỏi mà còn làm gia tăng chi phí logistics, ảnh hưởng hiệu quả khai thác cảng biển và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Do đó, nhu cầu về một tuyến đường cao tốc kết nối trực tiếp Biên Hòa với Vũng Tàu đã được đặt ra từ nhiều năm trước, nhất là khi cụm cảng Cái Mép - Thị Vải ngày càng khẳng định vai trò cửa ngõ hàng hải quốc tế của khu vực phía Nam. Tuy nhiên, do nhiều khó khăn liên quan nguồn vốn, quy hoạch và giải phóng mặt bằng, dự án trải qua thời gian dài chuẩn bị trước khi từng bước được triển khai.

Việc đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thành được xem là dấu mốc quan trọng trong bối cảnh sân bay Long Thành đang tăng tốc xây dựng và khu vực Đồng Nai - Phú Mỹ phát triển mạnh về công nghiệp, logistics. Tuyến đường dài gần 54 km kết nối trực tiếp với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, sân bay Long Thành và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, hình thành hành lang giao thông hiện đại từ trung tâm công nghiệp đến cửa ngõ biển quốc tế phía Nam.

Lần đầu tiên, khu vực Đông Nam Bộ hình thành trục liên kết đồng bộ giữa cảng biển quốc tế, sân bay quốc tế và hệ thống cao tốc. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh logistics cũng như mở rộng không gian phát triển cho toàn vùng.

Mở trục phát triển mới phía Đông TP HCM - Ảnh 1.

Đồ họa: LÊ DUY

Cú hích quan trọng

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhiều lần nhấn mạnh đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt trong kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Bộ. Theo ông, dự án không chỉ góp phần giải quyết áp lực giao thông kéo dài trên Quốc lộ 51 mà còn tăng khả năng kết nối với sân bay Long Thành trong tương lai.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Trình, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông TP HCM, đánh giá tuyến đường cao tốc không chỉ đáp ứng mong mỏi của người dân 2 địa phương mà còn tạo cú hích lớn cho kinh tế vùng. Theo ông, đây là "mạch máu" chiến lược kết nối các trung tâm công nghiệp, logistics và cảng biển của vùng Đông Nam Bộ, đồng thời chấm dứt thế phụ thuộc gần như tuyệt đối vào Quốc lộ 51 suốt nhiều năm qua.

Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Âu, cho rằng giá trị lớn nhất mà tuyến đường cao tốc mang lại nằm ở khả năng hình thành hệ sinh thái kinh tế tích hợp cho khu vực phía Đông TP HCM.

"Đường cao tốc sẽ tạo ra tiêu chuẩn phát triển mới cho cả khu vực. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất thời gian tới không còn là chuyện có đường hay không mà là năng lực quy hoạch đi kèm. Nếu tận dụng tốt quỹ đất và phát triển đồng bộ đô thị, logistics, dịch vụ phụ trợ, hành lang Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn toàn có thể trở thành cực tăng trưởng mới của phía Nam" - ông Trung nhận định.

Không chỉ tạo động lực cho logistics và công nghiệp, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu còn được kỳ vọng mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho du lịch biển phía Đông TP HCM. Với việc rút ngắn thời gian di chuyển, tuyến đường cao tốc giúp khoảng cách từ trung tâm TP HCM đến Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm hay Bình Châu trở nên thuận tiện hơn, nhất là vào cuối tuần và dịp lễ, Tết.

Ông Trần Văn Mạnh, đại diện một doanh nghiệp du lịch nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm, cho hay đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ tạo thay đổi lớn trong tâm lý lựa chọn điểm đến của du khách. Theo ông, khi thời gian di chuyển được rút ngắn và ổn định hơn, khách từ TP HCM có xu hướng tăng các chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày thay vì chỉ tập trung vào dịp lễ. "Du lịch hiện nay cạnh tranh không chỉ bằng cảnh đẹp mà còn ở khả năng tiếp cận. Một điểm đến cách TP HCM vài giờ nhưng di chuyển thuận lợi sẽ có lợi thế rất lớn trong việc thu hút dòng khách cuối tuần và khách gia đình" - ông Mạnh nhận định.

Theo các doanh nghiệp, đường cao tốc không chỉ giúp tăng lượng khách mà còn mở ra dư địa phát triển cho chuỗi dịch vụ ven biển như lưu trú, ẩm thực, giải trí và du lịch trải nghiệm. Các địa phương như Long Hải, Hồ Tràm hay Bình Châu cũng có cơ hội đón thêm nhiều dự án nghỉ dưỡng chất lượng cao nhờ lợi thế kết nối mới.

Ở góc độ rộng hơn, tuyến đường cao tốc đang góp phần định hình trục phát triển phía Đông TP HCM, nơi giao thoa giữa công nghiệp, logistics, kinh tế biển và du lịch. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả lợi thế này, các địa phương cần chú trọng quy hoạch đồng bộ, tránh phát triển tự phát làm quá tải hạ tầng và ảnh hưởng cảnh quan ven biển.

Ông Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Tràm, cho rằng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ tạo cú hích quan trọng để Hồ Tràm bứt phá mạnh hơn về du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Theo ông, nhiều năm qua khu vực này đã thu hút nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn nhưng để phát triển tương xứng tiềm năng thì yếu tố kết nối hạ tầng đóng vai trò quyết định. Địa phương đang định hướng phát triển theo mô hình du lịch xanh, nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc tuyến đường cao tốc hoàn thành sẽ mở thêm cơ hội thu hút đầu tư vào các sản phẩm du lịch cao cấp, chăm sóc sức khỏe, thể thao biển và kinh tế đêm. 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho rằng khi đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vận hành đồng bộ với đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sau mở rộng, khả năng kết nối giữa TP HCM với sân bay Long Thành sẽ thay đổi đáng kể. Theo tính toán, thời gian di chuyển từ khu vực Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành có thể rút xuống còn khoảng 40 phút. Đây sẽ là trục giao thông chính phục vụ phần lớn lượng hành khách di chuyển giữa sân bay Long Thành và TP HCM trong tương lai.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo