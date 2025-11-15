HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Mỏ vàng hơn 1.400 tấn được phát hiện ở Liêu Ninh

Anh Thư

(NLĐO) - Trung Quốc tuyên bố mỏ vàng ở Liêu Ninh là phát hiện lịch sử, có thể dẫn đến một cơ sở sản xuất vàng đẳng cấp thế giới.

Theo Tân Hoa Xã, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc hôm 14-11 tuyên bố đã phát hiện ra mỏ vàng siêu lớn, hàm lượng thấp đầu tiên ở tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc đất nước.

Mỏ Dadonggou trải rộng trên diện tính 31,85 km2, ước tính có trữ lượng 2,586 tỉ tấn quặng với tổng trữ lượng vàng là 1.444,49 tấn, hàm lượng trung bình là 0,56 g/tấn.

Mỏ vàng trữ lượng hơn 1.400 tấn được phát hiện ở Liêu Ninh - Trung Quốc - Ảnh 1.

Hoạt động khoan tại mỏ vàng Dadonggou, tỉnh Liêu Ninh - Trung Quốc

Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc gọi đó là phát hiện lịch sử và cho biết mỏ vàng này sẽ tăng cường đáng kể trữ lượng vàng chiến lược của đất nước, có thể giúp mở ra một cơ sở sản xuất vàng đẳng cấp thế giới, hỗ trợ cho sự phục hồi toàn diện và phát triển chất lượng cao của vùng Đông Bắc đất nước.

Đây là mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất được phát hiện kể từ năm 1949, theo China Media Group.

Hiện tại, mỏ vàng này đã vượt qua đánh giá khả thi về mặt kinh tế để phát triển và sử dụng, với những lợi ích dự kiến đầy hứa hẹn.

Gần 1.000 nhân viên đã tiến hành thăm dò này trong vòng 15 tháng trước đó. Dự án hiện đang tiến tới giai đoạn phân tích dữ liệu toàn diện và biên soạn báo cáo thăm dò.

Tập đoàn Vàng quốc gia Trung Quốc, Tập đoàn Địa chất khoáng sản Liêu Ninh và chính quyền TP Thẩm Dương đã hợp tác để phát triển mỏ vàng này, với khoản đầu tư hơn 20 tỉ nhân dân tệ (2,82 tỉ USD) giai đoạn 2024-2027 để thiết lập chuỗi công nghiệp tích hợp tại TP Dinh Khẩu, bao gồm thăm dò, khai thác, chế biến, luyện kim và sản xuất trang sức vàng.

Một khu công nghiệp rộng khoảng 133 ha sẽ được xây dựng, bao gồm một khu luyện kim lớn, một khu chế biến, một khu kho bãi và hậu cần, theo China Daily.

Sự thật về "mỏ vàng khủng long" hàng đầu thế giới ở Trung Quốc

Sự thật về "mỏ vàng khủng long" hàng đầu thế giới ở Trung Quốc

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra điều gì tạo nên Yixian, nơi thế giới khủng long như bị ngưng đọng thời gian.

NASA tiếp cận "mỏ vàng" trị giá gấp 70.000 lần kinh tế toàn cầu

(NLĐO) - NASA chuẩn bị phóng tàu vụ trụ lên tiểu hành tinh chứa lượng vàng khổng lồ, trị giá gấp 70.000 lần nền kinh tế thế giới.

Phát hiện mỏ vàng khổng lồ "kỳ dị" ở Trung Quốc

(NLĐO) - Một mỏ vàng khổng lồ ở miền Bắc Trung Quốc được hình thành bởi các chất lỏng magma trộn với nước mưa.

