Móc túi khách hành hương tại chùa Hương, người đàn ông 72 tuổi bị khởi tố

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Móc túi khách hành hương tại chùa Hương, người đàn ông 72 tuổi bị khởi tố

Yến Anh

(NLĐO)- Lợi dụng sơ hở của khách hành hương, người đàn ông 72 tuổi ở Hà Nội thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp 2 chiếc điện thoại.

Công an xã Hương Sơn, Hà Nội chiều 22-3 cho biết đã khởi tố 1 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực Đền Trình (chùa Hương), bảo đảm an ninh trật tự phục vụ mùa lễ hội.

Móc túi khách hành hương tại chùa Hương, người đàn ông 72 tuổi bị khởi tố - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh

Trước đó, khoảng ngày 12-3-2026, Tổ công tác Công an Đền Trình tiếp nhận tin báo của bà H.T.N. (sinh năm 1955, trú tại thôn Phú Tùng, xã Đa Phúc, Hà Nội) về việc bị mất trộm 1 chiếc điện thoại khi đang tham quan, hành lễ tại khu di tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, rà soát tại khu vực xảy ra vụ việc. 

Qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn tại khu vực trước cổng Đền Trình, tiến hành kiểm tra, mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1954, hộ khẩu thường trú xóm 6, thôn Phúc Lâm Trung, xã Phúc Sơn, Hà Nội).

Móc túi khách hành hương tại chùa Hương, người đàn ông 72 tuổi bị khởi tố - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh khai nhận thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp 2 chiếc điện thoại

Bước đầu, đối tượng khai nhận vào khoảng 8 giờ cùng ngày đã lợi dụng sơ hở của người dân, thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp 2 chiếc điện thoại. 

Hiện Công an xã Hương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Văn Minh theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản đã góp phần giữ vững an ninh trật tự tại khu di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn trong mùa lễ hội, tạo môi trường an toàn cho người dân và du khách thập phương

Bức xúc với nhóm phụ nữ chuyên dàn cảnh móc túi ở chợ công nhân

Bức xúc với nhóm phụ nữ chuyên dàn cảnh móc túi ở chợ công nhân

(NLĐO) - Nhiều anh chị em công nhân bị mất tài sản có giá trị như vàng, điện thoại, tiền mặt.. bởi thủ đoạn dàn cảnh móc túi.

trộm cắp khởi tố Chùa Hương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo