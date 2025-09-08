Ngày 8-9, nhân chuyến công tác tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 ở vùng Kansai, tỉnh Osaka - Nhật Bản, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã chào hỏi và trao đổi với ông Kato Hirosuke, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Osaka.



Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch đã thông tin về chủ trương sáp nhập tỉnh, thành của Việt Nam. Trong đó, việc hợp nhất hai tỉnh Bình Định và Gia Lai để thành tỉnh Gia Lai mới đã mở ra không gian phát triển mới.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch giới thiệu các thế mạnh của Gia Lai, mời ông Kato Hirosuke, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Osaka, cùng các doanh nghiệp tới tìm hiểu, đầu tư

Bà Lịch cũng đã giới thiệu những hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Gia Lai. Trong đó, sân bay Phù Cát đang được nâng cấp để trở thành sân bay quốc tế, sẵn sàng đón khách.

Thông tin về danh mục các dự án mời gọi đầu tư, dự án nông nghiệp công nghệ cao; bà Lịch đã trao đổi về một số định hướng hợp tác với Hội Hữu nghị Nhật - Việt thời gian tới; qua đó, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa tỉnh Gia Lai và vùng Kansai nói riêng, cũng như với các đối tác Nhật Bản nói chung.

Ông Kato Hirosuke cho biết thời gian qua, ông và Hội Hữu nghị Nhật - Việt đã nỗ lực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng phát triển của Việt Nam nói chung, tỉnh Bình Định cũ nói riêng tại Nhật Bản; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Nhiều tài liệu về Bình Định đã được dịch sang tiếng Nhật để các doanh nghiệp Nhật Bản tham khảo, tìm hiểu.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và thành viên Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Osaka chụp ảnh lưu niệm

Thực tế, nhiều doanh nghiệp và một số trường đại học ở Nhật Bản đã đến tỉnh Bình D(ịnh đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh và liên kết đào tạo, phát triển giáo dục, xuất khẩu lao động, bước đầu mang lại hiệu quả.

Với tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Gia Lai mới, ông Kato Hirosuke hy vọng doanh nghiệp Nhật Bản sẽ có nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh tại địa phương này.