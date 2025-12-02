"Mồi giận" là từ của năm 2025

Oxford định nghĩa "rage bait" là nội dung trực tuyến được cố ý thiết kế để kích động sự tức giận bằng cách gây khó chịu, khiêu khích hoặc xúc phạm.

Nói cách khác, theo Oxford, "rage bait" mô tả các chiến thuật thao túng được sử dụng trên mạng nhằm thúc đẩy tương tác, tăng lượng truy cập cho các trang web hoặc tài khoản mạng xã hội và mức độ sử dụng thuật ngữ này đã tăng gấp 3 trong 12 tháng qua.

"Trước đây, internet chủ yếu khơi gợi sự tò mò để đổi lấy lượt nhấp chuột nhưng giờ đây, chúng ta chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang việc chi phối cảm xúc và cách chúng ta phản ứng" - ông Casper Grathwohl, Chủ tịch Oxford Languages, nhận định.

Từ của năm 2024 của Oxford là "brain rot" (thối não), thuật ngữ mô tả tình trạng kiệt quệ tinh thần do lướt Instagram hay TikTok vô thức. Theo tờ The New Straits Times, ông Grathwohl chỉ ra sự tương đồng giữa "brain rot" và "rage bait": "Chúng tạo thành một vòng lặp mạnh mẽ: Sự phẫn nộ kích thích tương tác, thuật toán khuếch đại điều đó và việc tiếp xúc liên tục khiến chúng ta kiệt quệ tinh thần".

Từ điển Oxford chọn “Từ của năm 2025” là “rage bait” Ảnh: THE NEW STRAITS TIMES

Ngoài "rage bait", danh sách rút gọn "Từ của năm 2025" của Oxford còn có "aura farming" và "biohack". "Aura farming" được định nghĩa là xây dựng một hình ảnh cá nhân ấn tượng, lôi cuốn bằng cách cư xử hoặc thể hiện tinh tế nhằm truyền tải sự tự tin, sức hút hoặc vẻ bí ẩn.

"Biohack" là nỗ lực cải thiện hoặc tối ưu hóa hiệu suất thể chất hoặc tinh thần, sức khỏe, tuổi thọ hoặc trạng thái cân bằng của bản thân bằng cách thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện, lối sống hoặc sử dụng các biện pháp khác như thuốc, thực phẩm bổ sung hoặc thiết bị công nghệ.

Trước Oxford, từ điển Cambridge chọn "parasocial" làm từ của năm nay và định nghĩa nó là mối quan hệ một chiều của một người đối với một người nổi tiếng mà họ không quen biết.

Trong khi đó, từ điển Collins chọn "vibe coding", được định nghĩa là nghệ thuật tạo ra một ứng dụng hoặc trang web bằng cách mô tả nó cho trí tuệ nhân tạo thay vì viết mã thủ công.