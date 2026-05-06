Mối liên hệ giữa ô nhiễm nhựa và biến đổi khí hậu

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature (Anh) hôm 4-5 cho thấy vi nhựa trong khí quyển đang góp phần khiến Trái đất nóng lên, qua đó làm trầm trọng thêm tác động của biến đổi khí hậu. Hầu hết nghiên cứu về vi nhựa đều tập trung vào các mối nguy hiểm đối với sức khỏe và môi trường. Tuy nhiên, một nhóm nhà khoa học từ Trung Quốc và Mỹ đã phát hiện mối liên hệ bị bỏ qua lâu nay giữa ô nhiễm nhựa và biến đổi khí hậu.

Theo đài CNN, các nghiên cứu trước đây cho rằng đóng góp của vi nhựa vào hiện tượng nóng lên toàn cầu là không đáng kể. Tuy nhiên, nhóm nhà khoa học trên cho rằng những phân tích đó thường giả định các hạt nhựa là trong suốt. Thực tế, họ phát hiện ra vi nhựa có đủ loại màu sắc. Nghiên cứu cho thấy các loại nhựa có màu - đặc biệt là đỏ, vàng, xanh dương và đen - hấp thụ ánh sáng nhiều gấp khoảng 75 lần so với nhựa nguyên sinh không màu.

Rác nhựa thu gom từ “đảo rác” khổng lồ ở Thái Bình Dương được dỡ xuống tại TP Sausalito, bang California – Mỹ Ảnh: AP

Theo trang tin Bloomberg, các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và mô hình khí quyển của nhóm nghiên cứu cho thấy ô nhiễm nhựa trong không khí có tác động giữ nhiệt 16,2% so với carbon đen (hoặc muội than), tác nhân gây nóng lên toàn cầu lớn thứ hai, sau CO2. Theo các nhà khoa học, tác động này ở quy mô toàn cầu là tương đối nhỏ nhưng có thể trở nên đáng kể ở những khu vực có lượng nhựa lớn, chẳng hạn như một số vùng ở Thái Bình Dương. Ở những nơi đó, các hạt nhựa gây tác động mạnh gấp 4,7 lần so với carbon đen.

Cuộc nghiên cứu lưu ý đến "đảo rác" khổng lồ ở Thái Bình Dương, nằm giữa 2 bang Hawaii và California của Mỹ. Tại đó, khi các mảnh nhựa va đập và cọ xát vào nhau, chúng vỡ vụn thành những hạt đủ nhỏ để bị gió cuốn bay lên không trung, ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu.

Theo nhóm nghiên cứu, hiện vẫn chưa thể xác định chính xác vi nhựa góp bao nhiêu vào việc làm Trái đất nóng lên vì rất khó đo được lượng hạt này trong khí quyển toàn cầu cũng như tốc độ chúng phát tán vào không khí từ đại dương hoặc đất liền. "Chúng ta cần thêm nhiều dữ liệu đo đạc từ khắp nơi trên thế giới để xác định chính xác hơn lượng vi nhựa trong khí quyển" - ông Drew Shindell, nhà khoa học khí hậu tại ĐH Duke (Mỹ) và là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết.



