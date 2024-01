Mối lo từ siêu du thuyền

Theo Công ty Royal Caribbean International's, du thuyền này chứa được tới 8.000 hành khách.



Tuy nhiên, các nhóm bảo vệ môi trường lo ngại nguồn năng lượng mà du thuyền sử dụng - khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - sẽ thải ra khí mê-tan có hại.

Theo các chuyên gia trong ngành, việc đốt LNG để chạy tàu sạch hơn so với các loại nhiên liệu hàng hải truyền thống. Ông Juha Kytölä, giám đốc thiết kế của Wärtsilä (công ty chế tạo động cơ cho Icon of the Seas), khẳng định công nghệ động cơ khí tự nhiên của công ty ông thải khí mê-tan ít hơn 90% so với 20-30 năm trước.

Đáp lại, các nhóm môi trường cho rằng khí mê-tan thoát ra từ động cơ tàu là "rủi ro không chấp nhận được" vì những tác hại ngắn hạn của nó.

Ông Bryan Comer, giám đốc Chương trình Hàng hải tại tổ chức mang tên Hội đồng giao thông sạch quốc tế (ICCT), giải thích về khía cạnh làm trái đất nóng lên thì mê-tan có hại hơn 80 lần so với CO 2 (tính theo thời hạn 20 năm).

Siêu du thuyền Icon of the Seas khởi hành từ TP Miami, Florida - Mỹ hôm 27-1 Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, nhiều siêu du thuyền khác cũng theo bước Icon of the Seas sử dụng các loại động cơ nhiên liệu đôi, áp suất thấp vốn làm rò rỉ mê-tan ra không khí.

"Mê-tan ngày càng bị soi xét kỹ hơn" - bà Anna Barford, nhà vận động của tổ chức Stand Earth, nhấn mạnh. Bà lưu ý rằng tuyên bố cắt giảm khí nhà kính của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) hồi mùa hè năm ngoái cũng bao gồm giảm phát thải mê-tan.

Trong số 54 tàu được đặt đóng từ tháng 1-2024 đến tháng 12-2028, có tới 63% chạy bằng LNG, theo Hiệp hội Du thuyền quốc tế. Hiện có khoảng 6% trong số 300 du thuyền chạy bằng LNG.

Các du thuyền mới hơn được thiết kế để sử dụng nhiều loại nhiên liệu khác nhau, bao gồm dầu chạy tàu truyền thống, LNG hoặc LNG sinh học.