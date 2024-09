Mỗi năm, Bệnh viện Từ Dũ thực hiện hơn 50.000 ca phẫu thuật an toàn

Chia sẻ về thành tựu nổi bật của bệnh viện trong lĩnh vực phẫu thuật, sác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết mỗi năm bệnh viện thực hiện trung bình hơn 50.000 ca phẫu thuật. Đặc biệt, nhiều năm qua, không có biến chứng nghiêm trọng nào xảy ra. Thành công này phần lớn nhờ công lao của các bác sĩ gây mê hồi sức - những người đã đóng góp đến 90% trong việc giúp người bệnh hồi phục và vận động trong vòng 3-4 giờ sau phẫu thuật.

"Hội thảo không chỉ là cơ hội để các chuyên gia trao đổi kinh nghiệm mà còn góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và hiệu quả điều trị trong các ca bệnh nặng" - bác sĩ Hải chia sẻ.



Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM), phát biểu tại hội thảo khoa học trong lĩnh vực gây mê hồi sức sản phụ khoa

Báo cáo về những tiến bộ trong ngành gây mê hồi sức sản khoa, bác sĩ chuyên khoa II Tào Tuấn Kiệt, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Từ Dũ, cho biết các phương pháp tiên tiến như gây tê ngoài màng cứng (Epidural), gây tê tủy sống và kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng có chọc thủng màng cứng (DPE) đã đạt hiệu quả cao trong giảm đau khi sinh. Phương pháp bơm thuốc ngoài màng cứng ngắt quãng theo chương trình (PIEB) cũng đang được áp dụng để duy trì trạng thái giảm đau ổn định.

Tại Bệnh viện Từ Dũ, kỹ thuật DPE đã chứng minh hiệu quả vượt trội so với phương pháp truyền thống, giúp giảm đau nhanh chóng và kéo dài thời gian giảm đau sau sinh. Bệnh viện cũng tiên phong trong việc áp dụng những kỹ thuật gây mê hồi sức tiên tiến cho các ca phẫu thuật bào thai phức tạp, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và bé. "Chúng tôi đang tập trung vào việc cải thiện giảm đau và an toàn cho sản phụ và trẻ sơ sinh với các kỹ thuật như DPE và PIEB" - bác sĩ Kiệt chia sẻ.