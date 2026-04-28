Sức khỏe

Mỗi ngày 50 ca đột quỵ, Bệnh viện Nhân dân 115 mở rộng quy mô điều trị

Hải Yến

(NLĐO) - Trung tâm Y tế khu vực Hoà Hưng sẽ trở thành nơi điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ của Bệnh viện Nhân dân 115

Ngày 28-4, Sở Y tế TPHCM cho biết Bệnh viện Nhân dân 115 được giao tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế Khu vực Hòa Hưng (cơ sở Bệnh viện quận 10 cũ), nhằm phát triển các mô hình điều trị chuyên sâu, đặc biệt hướng đến xây dựng hệ thống chăm sóc toàn diện cho người bệnh đột quỵ.

Mỗi ngày 50 ca đột quỵ, Bệnh viện Nhân dân 115 mở rộng quy mô điều trị - Ảnh 1.

Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng (Bệnh viện quận 10 cũ) nằm cách Bệnh viện Nhân dân 115 chỉ khoảng 180 mét, rất thuận lợi cho việc kết nối nhân lực, vận chuyển người bệnh, liên thông cận lâm sàng và điều hành chuyên môn giữa hai cơ sở

Theo Sở Y tế, Bệnh viện Nhân dân 115 có thế mạnh hàng đầu trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức, thần kinh và điều trị đột quỵ. Đây cũng là một trong những trung tâm đột quỵ lớn của cả nước, tiếp nhận và điều trị số lượng lớn người bệnh mỗi năm.

Việc tiếp nhận thêm cơ sở Hòa Hưng sẽ tạo điều kiện để bệnh viện mở rộng không gian phát triển chuyên môn, tổ chức lại các khu điều trị phù hợp hơn và triển khai mô hình chăm sóc liên tục cho người bệnh đột quỵ từ giai đoạn cấp cứu đến phục hồi.

Mỗi ngày 50 ca đột quỵ, Bệnh viện Nhân dân 115 mở rộng quy mô điều trị - Ảnh 2.

Bệnh viện Nhân dân 115 có thế mạnh hàng đầu trong lĩnh vực cấp cứu, hồi sức, thần kinh và điều trị đột quỵ

Sở Y tế cho biết thêm hiện Bệnh viện Nhân dân 115 đang triển khai dự án xây mới khu điều trị nội trú chuyên sâu 500 giường, từng bước phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu theo định hướng của lãnh đạo thành phố và ngành y tế.

Mỗi ngày 50 ca đột quỵ, Bệnh viện Nhân dân 115 mở rộng quy mô điều trị - Ảnh 3.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 thăm khám cho người đột quỵ tại Côn Đảo

Trong thời gian thi công, bệnh viện sẽ phải di dời, sắp xếp lại nhiều khoa lâm sàng, phát sinh nhu cầu lớn về khu điều trị tạm thời cho hàng trăm người bệnh nội trú. Vì vậy, việc tiếp nhận Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng có ý nghĩa thiết thực, vừa tạo thêm không gian điều trị, vừa giúp bệnh viện tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư khu tạm, đồng thời bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh liên tục cho người dân.

Đặc biệt, cơ sở này nằm cách Bệnh viện Nhân dân 115 chỉ khoảng 180 mét, rất thuận lợi cho việc kết nối nhân lực, vận chuyển người bệnh, liên thông cận lâm sàng và điều hành chuyên môn giữa hai cơ sở. Dự kiến cơ sở này đưa vào hoạt động vào dịp Quốc khánh 2-9-2026.

Theo đề xuất của bệnh viện, cơ sở mới sẽ được khai thác theo hai giai đoạn. Cụ thể:

Giai đoạn 1 (2026–2030): Trong thời gian xây dựng khu điều trị chuyên sâu 500 giường, cơ sở Hòa Hưng sẽ bố trí điều trị nội trú cho khoảng 200 người bệnh thuộc các chuyên khoa Nội thần kinh, Nội tiết, Cơ xương khớp; đồng thời triển khai hệ thống cận lâm sàng chuyên khoa như MRI, điện cơ, điện não, X-quang, siêu âm…

Song song đó, tại đây sẽ tổ chức khu tái khám ngoại trú với công suất khoảng 150–200 lượt/ngày. Đây là nhóm người bệnh phần lớn là người cao tuổi, đi lại khó khăn, nên việc được khám chữa bệnh tại cơ sở mới, thuận tiện và gần trung tâm là rất cần thiết.

Giai đoạn 2 (từ năm 2031 trở đi): Cơ sở Hòa Hưng sẽ phát triển thành trung tâm khám, điều trị và phục hồi chức năng cho người bệnh sau đột quỵ, có khả năng tiếp nhận 400–500 lượt khám mỗi ngày.

Theo khuyến cáo của các tổ chức đột quỵ quốc tế, điều trị đột quỵ không dừng lại ở giai đoạn cấp cứu tái thông mạch máu, mà phải bao gồm phục hồi chức năng sớm và liên tục để giúp người bệnh giảm di chứng, phục hồi vận động, ngôn ngữ và sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Bệnh viện Nhân dân 115 hiện là một trong những trung tâm đột quỵ lớn nhất cả nước, mỗi năm tiếp nhận gần 18.000 ca đột quỵ, trung bình khoảng 50 ca đột quỵ cấp mỗi ngày. Vì vậy, nhu cầu phục hồi chức năng sau xuất viện là rất lớn.

Thời gian qua, bệnh viện đã chủ động mở rộng hoạt động phục hồi chức năng tại chỗ, đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị như Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện 1A, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế.

Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng không chỉ giải quyết bài toán mặt bằng trước mắt, mà còn hoàn thiện mô hình điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ.


Bệnh viện Nhân dân 115 nỗ lực cứu chàng trai ngạt khí

Bệnh viện Nhân dân 115 nỗ lực cứu chàng trai ngạt khí

(NLĐO) - Nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bít tắc đường thở do ngạt khí được các bác sĩ chạy đua thời gian cấp cứu khẩn cấp.

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115: Hướng phát triển chuyên sâu, nâng tầm quốc tế

Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) mong muốn mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, ứng dụng các phương pháp điều trị tiên tiến

Vụ sập sàn toà nhà ở quận 1: Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115

(NLĐO) - Trong quá trình làm việc, sàn nhà công trình sập, nam công nhân ngã từ giàn giáo công trình xây dựng xuống đất với độ cao khoảng 1,7m kèm bị gạch đè lên người.

