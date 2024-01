Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới người dân tỉnh Đồng Tháp, các huyện biên giới Hồng Ngự, Tân Hồng và TP Hồng Ngự; lực lượng Cảnh sát Cơ động và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thường Phước.



Nhân dịp này, Chủ tịch nước và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã trao tặng nhà Đại đoàn kết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em, công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà các đơn vị chức năng. Trước đó, Chủ tịch nước đã đến dâng hương tại Khu Di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác trung ương đã gặp mặt, chúc Tết, tặng 600 phần quà tới các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Chủ tịch Quốc hội cho biết phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, trước mỗi dịp Tết đến xuân về, Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể luôn quan tâm, cố gắng dành mọi nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các đối tượng chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ tặng quà Tết cho người dân huyện Củ ChiẢnh: NGUYỄN PHAN

Cũng trong ngày 25-1, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM do ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố - làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP HCM. Ông Phan Văn Mãi chúc Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP HCM, cùng các linh mục, tu sĩ và cộng đồng giáo dân thành phố có một năm mới 2024 đầm ấm, trọn vẹn, hạnh phúc trong hồng ân của Thiên Chúa, tiếp tục phụng sự cho Thiên Chúa, phục vụ cho đất nước và thành phố.

Cùng ngày, Tổ Đại biểu Quốc hội TP HCM đơn vị số 10 và Thường trực HĐND TP HCM đã tổ chức chương trình trao quà Tết "Xuân yêu thương" đến người dân huyện Củ Chi. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết với mong muốn sẻ chia, hỗ trợ, chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán 2024, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động... trên địa bàn.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Phòng An ninh đối nội (PA02) - Công an thành phố. Ông Nguyễn Phước Lộc chúc cán bộ, chiến sĩ PA02 và gia đình, cùng toàn bộ lực lượng Công an TP HCM một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.