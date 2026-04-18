Mối nguy từ bảng quảng cáo ngoài trời

Sự bùng nổ của các bảng quảng cáo ngoài trời vượt chuẩn, lấn chiếm vỉa hè tại TP HCM đang gây nhức nhối khi vừa che khuất tầm nhìn, cản trở giao thông, vừa tiềm ẩn nguy cơ đổ sập mùa mưa bão và bít kín lối thoát hiểm lúc hỏa hoạn.

Bất tiện, ngột ngạt

Dạo quanh các tuyến đường TP HCM, không khó thấy những bảng quảng cáo kích thước "khủng" vô tư vươn ra không gian chung. Nhiều bảng lấn chiếm vỉa hè, lề đường, tạo cảm giác chật chội, ngột ngạt cho cảnh quan thành phố.

Tại các giao lộ, vòng xoay, sự xuất hiện dày đặc của bảng đèn LED, biển bạt cỡ lớn với ánh sáng chớp tắt liên tục khiến người lái xe dễ phân tâm. Nghiêm trọng hơn, nhiều bảng che khuất hoàn toàn đèn tín hiệu và che khuất góc cua. Hệ quả là nguy cơ va chạm luôn rình rập, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Nhiều biển quảng cáo còn là mối đe dọa lúc thời tiết xấu. Khi có giông lốc, gió mạnh có thể xé bạt, quật ngã khung sắt đè xuống đường. Tại các cửa hàng, quán karaoke, chung cư cũ, quảng cáo bao trọn mặt tiền thu hút chú ý đã vô tình bít kín lối thoát nạn. Lúc hỏa hoạn, bảng quảng cáo khổng lồ trở thành vật cản chặn đường sống.

Có mặt trên đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn), chúng tôi ghi nhận nhiều màn hình LED khổ lớn dựng sát mép đường liên tục đổi màu nhanh, quét ngang tầm nhìn. Ánh sáng trắng xanh cường độ cao khiến không gian phía trước lóa đi, làm giảm đáng kể khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện trên đường.

Anh Lê Hữu Xuân (tài xế xe công nghệ) cho biết: "Chạy xe buổi tối vốn đã phải căng mắt, gặp bảng LED hắt thẳng vào mặt rất dễ chói lóa. Nhiều lúc tôi mất tầm nhìn vài giây, không thấy rõ vật cản phía trước, cực kỳ nguy hiểm". Nội dung quảng cáo chuyển động cũng khiến người đi đường rất mất tập trung.

Tình trạng này không chỉ xuất hiện đơn lẻ. Tại ngã tư Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai, một bảng quảng cáo LED lớn lắp sát đèn giao thông chiếm hơn nửa vỉa hè. Ánh sáng rực rỡ từ màn hình dễ lấn át đèn tín hiệu, gây nhiễu thị giác và tiềm ẩn rủi ro nhầm lẫn cho người tham gia giao thông.

Tại đường Vĩnh Khánh (phường Khánh Hội), bảng quảng cáo án ngữ cổng chào chiếm dụng diện tích vỉa hè, buộc nhiều người dân tràn xuống lòng đường đi bộ. Chị Nguyễn Mai Lan (ngụ phường Khánh Hội) chia sẻ: "Doanh nghiệp quảng cáo kinh doanh là bình thường nhưng không thể lấn chiếm không gian chung khiến người đi bộ chịu thiệt thòi, đối mặt những nguy hiểm".

Tại các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cao Thắng, vòng xoay Phù Đổng và khu vực xung quanh chợ Bến Thành, nhiều biển LED lớn vẫn "án ngữ". Chị Huyền Châu bức xúc vì người đi bộ phải vất vả len lỏi qua từng trụ điện, chưa kể ánh sáng từ các bảng LED hắt ra mặt đường cường độ cao gây lóa mắt, cản tầm nhìn.

Bảng quảng cáo được đặt ở ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM.Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Xử lý nghiêm

Mới đây, UBND TP HCM đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương rà soát, lập danh sách kiểm tra toàn bộ bảng quảng cáo, màn hình điện tử trên địa bàn. Các đơn vị phải kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm vị trí, kích thước, nội dung khi chưa được cấp phép. Kết quả xử lý phải được báo cáo trước ngày 20-4-2026.

Đầu tháng 4, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phát hiện 748 vị trí với hơn 1.100 bảng quảng cáo vi phạm. Các lỗi chủ yếu tập trung vào việc không phép, sai kích thước hoặc sai mục đích. Đáng chú ý, nhiều đơn vị đã núp bóng "xã hội hóa" tuyên truyền để lách luật, sau đó ngang nhiên chuyển sang quảng cáo thương mại trái phép. Hiện nay, chỉ có khoảng 18,9% lượng trụ, bảng cũ có đầy đủ các loại hồ sơ pháp lý theo quy định hiện hành.

Theo một báo cáo của Sở Xây dựng TP HCM, Viễn thông TP HCM đã tự ý lắp đặt các trạm thông tin kết hợp trạm BTS không phép tại giao lộ Lê Văn Sỹ - Trường Sa (phường Nhiêu Lộc). Ngoài ra, sở cũng mở rộng rà soát và phát hiện thêm 3 vị trí khác mà chủ đầu tư hoàn toàn không cung cấp được hồ sơ pháp lý.

Chuyên gia giao thông Đỗ Văn Cầu nhận định dù giá trị thương mại lớn nhưng cách những tấm biển khổng lồ bủa vây đường phố hiện nay mang lại cảm giác rất bất an. "Chúng ta đang dễ dãi với việc đánh đổi an toàn cộng đồng lấy sự chú ý. Nhiều bảng quảng cáo ngang nhiên vi phạm hành lang an toàn, che khuất tầm nhìn. Vào mùa mưa bão, những khung sắt nặng nề thiếu bảo trì chực chờ đổ sập bất cứ lúc nào" - ông Cầu cảnh báo.

Đặc biệt, tình trạng lạm dụng việc ốp kín mặt tiền nhà bằng bảng quảng cáo là một trong những vi phạm nguyên tắc an toàn chết người. Khối bạt ni-lông và hệ thống LED chằng chịt rất dễ chập cháy, biến ngôi nhà thành "chiếc hộp bưng bít". Khi hỏa hoạn, tấm biển chắn đi lối thoát nạn ban công, cản trở lực lượng cứu hỏa. "Quảng cáo ngoài trời phải làm đẹp đô thị, tuyệt đối không biến thành cái bẫy đe dọa sinh mạng cộng đồng" - ông Cầu nhấn mạnh.