“You may kiss your bride”: cảm xúc ngọt ngào và lời thề vĩnh cửu trong ca khúc gây sốt!

Đám cưới của nhạc sĩ Kai Đinh gây sốt

Ca khúc 'you may kiss your bride' là những cảm xúc của chú rể khi dành cho cô dâu nụ hôn đầu tiên trên lễ đường, sau khi hai người dành cho nhau lời thề ước sẽ gắn bó trọn đời trong lễ vow.

Trước đó, tại đám cưới của Kai Đinh, Erik đã thể hiện ca khúc này và nhanh chóng nhận được sự yêu thích trên mạng xã hội. Đến khi phát hành chính thức, 'you may kiss your bride' có thêm phần hòa giọng của Orange, càng làm giai điệu thêm dịu dàng và du dương.

Cuối ca khúc, Kai Đinh cũng góp giọng, gửi đến cô dâu của mình đôi lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa thông qua âm nhạc: "Biết ơn người đã đến trong đời. Vượt qua hết không thời, mình cùng đến chân trời, sống những ngày tuyệt vời trên thế gian".

Vợ của Kai Đinh - Đức Hạnh - sinh ra trong một gia đình có truyền thống trí thức lâu đời, với mẹ là bà Trần Thị Minh Đức - nữ Giáo sư - Tiến sĩ tâm lý học đầu tiên của Việt Nam, bố là một Tiến sĩ vật lý có tiếng.

Bên cạnh đó, Đức Hạnh còn là cháu ngoại của nhà văn Trần Thanh Địch, hậu duệ của cụ Ngô Đức Kế và cụ Hà Huy Tập. Bản thân Đức Hạnh từng tốt nghiệp ngành Tài chính tại Đại học Wisconsin Milwaukee (Mỹ), sau đó tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại International School of Management (Pháp).

Hiện tại, cô điều hành một tổ chức phi lợi nhuận, quản lý các dự án xã hội nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần cho người Việt từ 13 - 45 tuổi, mong muốn tạo ra các giá trị ý nghĩa và thiết thực cho cộng đồng.

“Erik và Orange: song ca bất ngờ bản tình ca hạnh phúc! Fan ‘dí’ chuyện cưới!”

Món quà cho mùa cưới từ Kai Đinh

Lần hiếm hoi 2 giọng ca "suy" Erik và Orange song ca bản tình ca hạnh phúc khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Trên YouTube, cộng đồng mạng đua nhau để lại các bình luận khen ngợi màn kết hợp ăn ý của Erik và Orange, cũng như chất giọng ngọt ngào, tình cảm của cả hai.

Bên cạnh đó, nhân dịp này, các fan của Orange cũng tranh thủ "dí" nữ ca sĩ khi nào… cưới qua rất nhiều bình luận hài hước, thúc giục dưới MV 'you may kiss your bride'.

EP '1+1 = đôi' của Kai Đinh gồm 4 ca khúc được sắp xếp tương tự như 4 hoạt động chính, thường diễn ra trong một lễ cưới. 'từ 1 sẽ thành 2' vang lên khi cô dâu và chú rể tiến vào lễ đường - thời khắc mà cả hai hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp trong mối quan hệ.

Lễ Đường - ca khúc gây sốt sau đám cưới của cặp đôi phụ huynh Pam Yêu Ơi, nay đã có phiên bản mới "dreamland version" để diễn tả cảm xúc của cô dâu và chú rể khi trao nhau những lời hẹn ước sẽ yêu và ở bên nhau suốt đời. Sau lễ vow, 'you may kiss your bride' sẽ đánh dấu khoảnh khắc chú rể dành cho cô dâu nụ hôn đầu tiên trên lễ đường.

Đến ca khúc cuối cùng - 'xuân vũ' có nhịp điệu "valse" phiêu lãng, bồng bềnh như một mùa xuân ùa về trong thời khắc cô dâu và chú rể cùng nhau khiêu vũ, hay còn gọi là màn "first dance" ở lễ cưới, đánh dấu sự bắt đầu của buổi tiệc tối và thể hiện sự gắn kết, tình yêu của cặp đôi.

Đám cưới Kai Đinh và Đức Hạnh



Nói về việc phát hành cả một EP tập hợp các bài hát về lễ cưới, Kai Đinh chia sẻ cảm thấy rất may mắn khi có thể tận hưởng cả tình yêu và âm nhạc một cách trọn vẹn: "Kai nghĩ tình yêu là một điều gì đó rất tâm linh. Ở thời đại này, kết nối internet khiến chúng ta có thể dễ dàng gặp gỡ nhiều người mới, có nhiều mối quan hệ thú vị và đặc sắc.

Nhưng để tìm được một người mà chỉ riêng sự hiện diện của người đó đã mang lại bình yên và sự an toàn cho trái tim mình, thật sự không phải là điều dễ dàng. Kai nghĩ mình là một người cực kỳ may mắn. Đã được sinh ra để tận hưởng cuộc sống âm nhạc này, và rồi lại còn có thể tận hưởng tình yêu một cách trọn vẹn".