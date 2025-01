Môn thứ 3 thi lớp 10 tại TP HCM là môn nào theo quy định mới?

Sáng 8-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết sở sẽ trình xin ý kiến UBND TP về môn thi thứ 3, kỳ thi lớp 10 năm học 2025-2026, trong đó môn thi thứ 3 được định hướng là tiếng Anh.

Động thái này được đưa ra ngay sau khi Bộ GD-ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và THPT trong sáng nay, 8-1. Trong đó, Bộ GD-ĐT quy định kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm 3 môn toán, ngữ văn và 1 môn thi hoặc bài thi thứ 3 do Sở GD-ĐT lựa chọn.

Môn thi thứ 3 được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, bảo đảm không chọn cùng một môn thi thứ 3 quá 3 năm liên tiếp. Bài thi thứ 3 là bài thi tổ hợp của một số môn học được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Về thời gian làm bài thi, Bộ GD-ĐT quy định: Môn ngữ văn 120 phút; môn toán 90 phút hoặc 120 phút; môn thi thứ 3 là 60 phút hoặc 90 phút; bài thi tổ hợp 90 phút hoặc 120 phút.

Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông THCS, chủ yếu là lớp 9.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP cũng đã có văn bản gửi Bộ GD-ĐT về góp ý một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS và THPT của bộ.

Theo Sở GD-ĐT TP, ở bậc THCS, Thông tư 32/2018 của Bộ GD-ĐT quy định rất rõ cần đảm bảo học sinh được tiếp cận các kiến thức, vấn đề cơ bản, hiểu được nguyên lý và xác định được định hướng của bản thân, làm căn cứ lựa chọn các môn phù hợp ở bậc THPT để được học và nghiên cứu chuyên sâu, làm cơ sở cho việc định hướng nghề nghiệp ở bậc ĐH theo đúng sở trường.

Thí sinh xem số báo danh kỳ thi lớp 10 ở TP HCM

Do đó, việc quyết định môn thi thứ 3 phải đảm bảo không ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan tâm lý, quá trình ôn tập và việc lựa chọn môn ở cấp THPT của học sinh. Căn cứ chương trình GDPT 2018, cấp THPT có 6 môn học bắt buộc gồm: Văn, toán, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, lịch sử. Trong đó, môn ngoại ngữ bắt buộc học sinh phải học xuyên suốt từ năm lớp 3 đến hết lớp 12; các môn còn lại khi lên THPT, học sinh có thể không lựa chọn học trong suốt 3 năm, do định hướng nghề nghiệp của các em. Vì vậy, việc lựa chọn ngẫu nhiên các môn ngoài toán, văn dẫn đến việc học sinh phải thi những môn không thuộc định hướng, từ đó gây ra “sốc” tâm lý, căng thẳng trước kỳ thi.

Sở GD-ĐT TP cho rằng việc lựa chọn ngoại ngữ làm môn thứ 3 đảm bảo được vấn đề giữ ổn định tâm lý, phù hợp với mục tiêu định hướng nghề nghiệp của tất cả học sinh do đặc điểm xuyên suốt trong chương trình GDPT 2018. Lựa chọn môn ngoại ngữ đáp ứng đúng với mục tiêu mà Bộ Chính trị đề ra trong Kết luận 91-KL/TW về việc đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, hướng tới người học thành công dân toàn cầu trong tương lai.

Kỳ thi lớp 10 hàng năm tại TP HCM gồm 3 môn: Ngữ văn, toán, ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh); thời gian làm bài 120 phút ở 2 môn toán và ngữ văn, 90 phút ở môn ngoại ngữ.