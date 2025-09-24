HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Món Việt nào đang "hot" trên Amazon với giá bán gấp 10 lần giá xuất khẩu?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Trái cây và rau củ sấy khô; gia vị cùng trà và trà thảo mộc là 3 nhóm thực phẩm Việt Nam đang gây "sốt" trên Amazon

Ngày 24-9, Amazon Global Selling Việt Nam ra mắt "Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng thực phẩm trên Amazon". 

Ăn vặt lành mạnh: Rau quả sấy được gọi tên
TIN LIÊN QUAN

Cẩm nang đã xác định xu hướng "ăn vặt lành mạnh" như một cơ hội lớn, phản ánh rõ nét qua hành vi người tiêu dùng Mỹ. 

Một khảo sát năm 2024 cho thấy 74% người Mỹ ăn vặt hằng ngày, trong đó 56% thường thay thế bữa ăn chính bằng đồ ăn vặt. Sở thích của họ thiên về các lựa chọn lành mạnh như trái cây (47%) và rau củ (38%).

Xu hướng này đã tạo ra cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trên Amazon, khi mà doanh số snack trái cây đóng gói đã tăng vọt hơn 550%, trái cây sấy khô tăng hơn 250% trong giai đoạn 2021-2024.

Thành công của cách tiếp cận này được minh chứng rõ nét qua câu chuyện của NEWBAM, một thương hiệu hạt điều Việt Nam. 

Khi nhận thấy xu hướng "ăn vặt lành mạnh khi di chuyển" gia tăng, NEWBAM đã nhanh chóng chuyển sang sản xuất các gói 42g và 54g tiện lợi thay vì túi lớn truyền thống, điều chỉnh hương vị (Tomyum, Wasabi) cho phù hợp khẩu vị người Mỹ và cải tiến bao bì để giữ được độ tươi ngon của sản phẩm.

Cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm này đã giúp NEWBAM lọt vào Top 100 sản phẩm bán chạy nhất trong ngành hàng và đạt danh hiệu "Amazon's Choice" chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi ra mắt.

Thực phẩm Việt trên Amazon: Gia vị , trà và trái cây sấy hot gấp 10 lần giá xuất khẩu - Ảnh 2.

Gia vị Việt bán Amazon cao gấp 10 giá xuất khẩu

Nhóm gia vị tại thị trường Mỹ đang là là mảnh đất màu mỡ cho doanh nghiệp Việt, được thúc đẩy bởi tính thích phiêu lưu trong khẩu vị người Mỹ, muốn tìm kiếm hương vị nguyên bản từ các nền ẩm thực trên thế giới và tính tiện lợi trong nấu nướng.

Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tự nhiên nhờ nguồn nguyên liệu chất lượng cao như tiêu, hồi, quế, cùng với chi phí sản xuất cạnh tranh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện thương hiệu tương ớt Chilica cho hay Chilica được nhà nhập khẩu đưa lên Amazon với giá bán gấp hơn 10 lần giá xuất khẩu nhưng lượt bán rất cao. 

Chilica đang có kế hoạch sẽ trực tiếp đưa sản phẩm lên Amazon khi nhà nhập khẩu đang tạm ngưng bán hàng.

Thực phẩm Việt trên Amazon: Gia vị , trà và trái cây sấy hot gấp 10 lần giá xuất khẩu - Ảnh 3.

Tương ớt Chilica bán trên Amazon có giá hơn gấp 10 lần giá xuất khẩu

Trà và trà thảo mộc lên ngôi

Với nhóm trà và trà thảo mộc, Amazon cho biết thị trường toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, khi nhu cầu về các loại đồ uống không chỉ tiện lợi mà còn phải tốt cho sức khỏe đang ngày càng tăng. 

Mỹ, quốc gia nhập khẩu trà lớn nhất thế giới, là một thị trường rất tiềm năng cho ngành hàng này.

Việt Nam sở hữu lợi thế đặc biệt nhờ truyền thống trồng chè lâu đời và nguồn nguyên liệu dồi dào, chất lượng cao. Trường hợp thành công điển hình là Vida Farm – thương hiệu trà thảo mộc Việt đạt doanh thu 1 triệu USD trong năm đầu tiên trên Amazon.

Tin liên quan

Giá vải thiều Việt Nam bán trên Amazon Nhật Bản giá nửa triệu đồng/kg

Giá vải thiều Việt Nam bán trên Amazon Nhật Bản giá nửa triệu đồng/kg

(NLĐO) - Vải thiều của Việt Nam được bán trên Amazon Nhật Bản với giá rất cao, khoảng 508 ngàn đồng/kg.

Xuất khẩu hàng Việt kiếm triệu USD trên Amazon

(NLĐO)- Với số lượng hàng hoá bán ra trên Amazon liên tục tăng qua các năm, các đối tác bán hàng Việt Nam đang gia tăng xuất khẩu và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng.

Khách quốc tế tấp nập đến TP HCM tìm mua yến sào, gạo, gia vị

(NLĐO) – Các nhà mua hàng Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,… đang đến TP HCM tham dự Vietnam Foodexpo 2023 để gặp gỡ, tìm kiếm nhà cung cấp gạo, yến sào.

tương ớt Chilica bán hàng trên amzon món Việt hot trên Amazon
